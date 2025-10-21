Suscribete a
ABC Premium

Galicia aprueba 20 solicitudes de derechos mineros y anuncia cuatro nuevas convocatorias

Se tendrán en cuenta, de forma prioritaria, la explotación de materias primas críticas como el wolframio o el litio, además de otros minerales como el caolín, la arcilla o los feldespatos

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, presidiendo la reunión del Consello da Minería de Galicia
La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, presidiendo la reunión del Consello da Minería de Galicia cEDIDA
Luis García López

Luis García López

Santiago

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este martes que 20 solicitudes de derechos mineros han sido aprobadas por la Xunta, correspondientes al anterior concurso de derechos mineros caducados, a las que se unirán nuevos proyectos en las cuatro nuevas convocatorias ... que se llevarán a cabo, «previsiblemente», durante el mes de enero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app