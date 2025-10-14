Suscribete a
Trump sube el tono contra Sánchez: califica de «irrespetuoso» el gasto en defensa y amenaza con aranceles

Galicia acelera su ley para prohibir a los menores tomar bebidas energéticas

Avanza su tramitación tras tumbarse una enmienda a la totalidad del BNG. La oposición critica que se centre más en «las multas» que «en la prevención»

La neutralidad climática gallega en 2040 no encuentra consenso en el Parlamento

Un joven compra bebidas energéticas en una máquina expendedora
Un joven compra bebidas energéticas en una máquina expendedora
Jesús Hierro

Jesús Hierro

SANTIAGO

Galicia metió este martes la directa para avanzar en la tramitación de una ley pionera que, entre otras medidas, pretende prohibir que los menores de edad compren y consuman bebidas energéticas, y que equipara los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional. «Esta ley convertirá a Galicia ... en un referente en Europa frente a las adicciones», auguró el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. La oposición, en cambio, ve la futura norma «ambigua», llena de «generalidades» y cree que descarga demasiada responsabilidad en los concellos para velar por su cumplimiento.

