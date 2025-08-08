Suscribete a
Declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba provocado por una barredora

El fuego da cierta tregua en Galicia mientras la policía cerca a más incendiarios

Detienen en Celanova al responsable de una veintena de focos en dos años

Dan por extinguido el gran incendio de Vilardevós tras arrasar 570 hectáreas

Varios bomberos dialogan durante uno de los operativos para combatir el fuego en Ponteceso, La Coruña
Varios bomberos dialogan durante uno de los operativos para combatir el fuego en Ponteceso, La Coruña
Esta funcionalidad es sólo para registrados

Beneficiado por la pérdida de fuelle de los vientos del 'nordés', en las últimas horas la mayoría de los fuegos registrados en los montes gallegos han evolucionado favorablemente. En todo caso, hay un par de incendios activos, y el riesgo sigue muy vivo ... ante las altas temperaturas, sobre todo en algunas zonas donde el mercurio hoy llegará a rozar los 40 grados. Quienes intentan no dar tregua a los incendiarios son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que siguen acumulando detenciones. La más sonada, la caza, en Celanova (Orense), del responsable de una veintena de incendios.

