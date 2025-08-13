Un efectivo de la UME se enfrenta a uno de los incendios de Chandrexa de Queixa

El fuego avanza sin control en Orense: cinco grandes incendios activos arrasan más de 10.000 hectáreas Las llamas devoran en pocas horas más de 3.000 hectáreas más en los municipios de Chandrexa de Queixa, Maceda, Oímbra y A Mezquita

El fuego avanza sin control en Orense: cinco grandes incendios activos arrasan ya más de 10.000 hectáreas. Las llamas han devorado en pocas horas más de 3.000 hectáreas más en los municipios orensanos de Chandrexa de Queixa, Maceda, Oímbra y A Mezquita.

En el primer balance de la mañana de la Consellería do Medio Rural, recopilados hasta las 9 horas, la superficie total que habían arrasado estos cinco grandes incendios de Orense (en Chandrexa de Queixa hay dos) sumaban 7.000 hectáreas. Ahora, con datos recogidos hasta las 13.30, la superficie arrasa ronda ya las 10.200 hectáreas.

Concretamente, en ese margen de cuatro horas y media, el incendio de Chandrexa de Queixa que el martes por la tarde comenzó en la parroquia de Parafita ha pasado de abarcar 500 a 1.500 hectáreas de superficie; el de Oímbra, de 200 a 1.500 hectáreas, y el de A Mezquita, de 100 a 1.000 hectáreas.

Por otra parte, el otro incendio de Chandrexa de Queixa, el que prendió el viernes en la parroquia de Requeixo, que es, por ahora, el mayor del verano en Galicia, se mantiene en unas 4.500 hectáreas. Aunque sigue activo, apenas ha avanzado terreno.