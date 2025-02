Francisco Conde: «La situación económica es muy cercana a la que Zapatero dejó a Rajoy»

Desde que dejó la Xunta, Francisco Conde ha aparcado la corbata. A pocos descolocó su incorporación como cabeza de lista al Congreso por Lugo, aunque él insiste en que fue el primer sorprendido. Asume esta etapa «con la misma ilusión que llegó a Galicia en 2009» y «el mismo objetivo de aportar a Alberto Núñez Feijóo para que pueda cumplir con los objetivos que se ha marcado». El exconselleiro de Economía e Industria y exvicepresidente regresa a Madrid, llamado a algo más que ser un simple diputado.

—Las elecciones en Lugo tienen su aquel. Compite con el exdelegado del Gobierno y exlíder del PSdeG.

—Está claro que la trayectoria que a mí me afecta ha sido un compromiso claro con Galicia, trabajando para que desde el gobierno diéramos soluciones en el ámbito económico e industrial. En el caso del candidato del PSOE no sabemos qué puede pasar, si después de una transición de tres meses por la Delegación del Gobierno nos vamos a encontrar con que vaya a estar un solo mes en Madrid.

—¿Porque pueda haber adelanto electoral en Galicia?

—No, porque pueda haber primarias en el PSOE. A partir de ahí no sabemos qué puede pasar. No sabemos qué compromisos está asumiendo con Galicia en esta candidatura al Congreso.

—¿Cómo han sido estos once años al frente de Economía e Industria?

—Apasionantes, abordando situaciones tremendamente difíciles, desde la crisis económica que tuvimos que gestionar hasta 2015, pasando por la pandemia y el impacto que tuvo en la economía y el tejido productivo, y el contexto actual de dificultad por la evolución de la inflación y los tipos de interés. Todo esto, tomando la iniciativa del modelo de la Galicia industrial que siempre hemos querido impulsar. Primero fue impulsando una Galicia vinculada con la tecnología y la industria 4.0, en el que nos anticipamos para que las empresas fueran introduciendo elementos de la fábrica inteligente, y en los dos últimos años, acometiendo una transformación desde el punto de vista digital y de la sostenibilidad. Siempre bajo el paraguas de una política económica centrada y dirigida por Feijóo, con la solvencia en las cuentas y finanzas públicas acompañada de una certidumbre política.

—¿Sensación de misión cumplida? Porque es un momento delicado para abandonar la consellería que gestiona las políticas industriales, con muchos frentes abiertos y más dudas que certezas: Altri, Stellantis, Alcoa…

— La sensación del gobierno gallego es que Galicia hizo los deberes desde el punto de vista industrial, identificamos la importancia de la transformación económica e industrial impulsando proyectos de transformación como Altri, Ence, Resonak, Stellantis, y Sentury, con el mapa de hidrógeno verde que estamos trabajando y la eólica marina. La gran mayoría de estos proyectos dependen ahora de decisiones del gobierno de España, tanto por los fondos europeos como de la planificación energética. Galicia ha hecho los deberes, ahora un Gobierno de Feijóo le va a dar las soluciones que el Gobierno no le ha dado estos dos años.

—Mirando a Alcoa y al conjunto de las electrointensivas. ¿Hemos superado la crisis del coste de la electricidad?

—Seguimos sometidos a los vaivenes de una política energética errática del Gobierno, que en ningún momento ha sabido tomar decisiones desde la perspectiva de mix energético para poner en igualdad de condiciones a las industrias españoles para estar en pie de igualdad frente a las industrias europeas. Esto ha llevado a que Alcoa esté paralizada, o que empresas como Ferroglobe hayan deslocalizado su producción gallega a Francia. Esa situación viene por decisiones adoptadas en los países europeos, avaladas por la Comisión Europea, que en España no se han adoptado. Y eso nos ha llevado a que nuestro precio no es estable ni competitivo. Todos estos proyectos, desde Altri al hidrógeno, necesitan conectarse a la red. Y eso requiere una serie de inversiones que no están contempladas en la planificación gubernamental. Lo advertimos el año pasado a Teresa Ribera. Además de esas decisiones erráticas que se toman en el marco eléctrico nos hemos encontrado con falta de planificación y de voluntad para modificarla de manera inmediata.

—Deja la Xunta en un momento en el que los tribunales están paralizando casi que por sistema muchos de los proyectos eólicos autorizados. ¿Estaban mal tramitados?

—Hay cuestiones que se están poniendo en cuestión por el TSXG que hemos elevado al TS, y esperamos que entre en el fondo de las mismas. Hemos actuado conforme a normativa y siempre defendiendo el interés general y la protección ambiental. En Galicia, todos los eólicos se tramitan con una declaración de impacto ambiental ordinaria, que es el nivel más exigente posible. El TSXG está poniendo en cuestión que no se hayan sometido los proyectos a información pública una vez emitidos los informes sectoriales. Eso nunca se hizo así ni en los eólicos ni en ningún otro proyecto. El TS tendrá que aclararlo porque afecta a cualquier proyecto sometido a informe sectorial. Es una cuestión técnica de fondo de aplicación del derecho administrativo que va más allá de la tramitación de cada parque.

—Son unas elecciones en las que parece que la economía no va a ser determinante, a pesar de que los números macro invitan a un cierto optimismo.

—La situación económica es muy cercana a la que Zapatero entregó a Rajoy. Estamos con unos niveles de déficit público y de deuda insostenibles. El Gobierno está acometiendo una serie de gastos sobre los que tiene que garantizar la sostenibilidad, y eso pone en riesgo la prestación a futuro de los servicios públicos. La economía sí va a tener un papel relevante en la toma de decisiones. Hay una enorme incertidumbre económica derivada de la inflación, de la pérdida de poder adquisitivo de las familias, de la pérdida de competitividad de las empresas, y por el coste de los tipos de interés y las hipotecas. Todo esto pone en tela de juicio la situación macroeconómica pero, sobre todo, de las familias. Hacía años que no teníamos niveles de pobreza tan elevados. Si a eso añadimos que la gran oportunidad de los fondos europeos están embalsados en los ministerios… De los PERTE solo se ha adjudicado el 20% de los 40.000 millones de euros que tiene el Gobierno. No hay política económica ni industrial. Estamos en la antesala de un Gobierno que deberá asumir una herencia importante.

—¿Le preocupa que el partido ultra pueda condicionar la propuesta de moderación que intenta ofrecer Feijóo?

—No. Vox y el PSOE se están situando en estos momentos en los extremos. Su único objetivo es debilitar al PP. Los dos, en esos extremos, intentan generar un contexto de incertidumbre ante la falta de propuestos de ambos partidos. Vox está demostrando que lo único que quiere son cargos, y no quiere hablar de programas. Y el PSOE solo quiere que el PP pacte con Vox y tener así una excusa para debilitarnos. Pero tampoco quiere hablar de programas. Le dimos al PSOE las alcaldías de Vitoria o Barcelona por una cuestión de estado, y la respuesta es que el PSOE está dando gobiernos locales a partidos independentistas. Murcia es una visión clara de cómo Vox y el PSOE se sitúan en los extremos para debilitar una opción de gobierno que tiene como objetivo conseguir el 23J una mayoría para gobernar en solitario.

—Oiga, ¿está en juego la democracia este 23J, como se ha llegado a decir?

—No, está en juego la estabilidad institucional, que el PP intenta garantizar con una mayoría suficiente para gobernar solo, y que evite que los partidos de los extremos no respondan a las necesidades de los ciudadanos. El PP es la alternativa.