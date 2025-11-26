Suscribete a
ABC Premium

Fracaso de CIG y O'Mega en su huelga en Atención Primaria

Los únicos sindicatos reacios al acuerdo con Sanidade solo logran un seguimiento del 6,89% en el turno de mañana

Los sindicatos, salvo CIG y O'Mega, desconvocan la huelga en Primaria

Imagen de archivo de una concentración, la semana pasada, ante la Consellería de Sanidade
Imagen de archivo de una concentración, la semana pasada, ante la Consellería de Sanidade EP

Alejandro Gesto

Santiago

Con un 6,89% de seguimiento medio en el turno de mañana, CIG y O'Mega, los únicos dos sindicatos que mantuvieron su apoyo a la huelga en Atención Primaria para este miércoles y los próximos dos días, no han conseguido la movilización que ... esperaban. 

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app