Fracaso de CIG y O'Mega en su huelga en Atención Primaria

Con un 6,89% de seguimiento medio en el turno de mañana, CIG y O'Mega, los únicos dos sindicatos que mantuvieron su apoyo a la huelga en Atención Primaria para este miércoles y los próximos dos días, no han conseguido la movilización que ... esperaban.

Tras el acuerdo al que llegó Sanidade este lunes con CCOO, UGT y CSIF, la demanda asistencial se está asumiendo de manera adecuada en los centros sanitarios gallegos, según un comunicado enviado por la Consellería.

El seguimiento de la huelga oscila entre el 0,78% registrado en el área sanitaria de Orense, Verín y O Barco de Valdeorras y el 11,5% al que se ha llegado en el de Santiago-Barbanza, con el resto de zonas por debajo del 10%.

La CIG, sin embargo, ha valorado positivamente lo que considera un «elevado» seguimiento «a pesar de los servicios mínimos abusivos impuestos».

Según se publicó en el DOG, Sanidade estableció una cobertura del cien por cien de la actividad urgente en los Puntos de Atención Continuada (PAC), mientras para los centros de salud determinó que solo se prestaría la asistencia «urgente o inaplazable».

Acuerdo con CCOO, UGT y CSIF

Las buenas noticias para la Xunta llegaron este lunes a última hora. Tras una reunión de más de nueve horas, Sanidade consiguió llegar a un acuerdo con CCOO, UGT y CSIF para que retirasen su apoyo a la huelga.

Estos tres sindicatos con representación en la Mesa Sectorial dieron por bueno un documento en el que la Consellería acepta «la totalidad de las demandas sindicales, lo que supone una clara mejora de las condiciones económicas, organizativas y laborales de todo el personal de Primaria».

El acuerdo supone la retirada «íntegra» de las medidas incluidas en el documento de del 17 de octubre. Una serie de propuestas que Sanidade siempre se mostró abierta a negociar, pero que los sindicatos consideraron una afrenta suficiente como para ir a una huelga.

En concreto, la Consellería ha cedido en una de las medidas que más polémica despertó, aceptando la extinción de la categoría de facultativo especialista de Atención Primaria (FEAP), que en la práctica suponía el compromiso de realizar dos guaridas en Puntos de Atención Continuada (PAC) al mes.

El conselleiro llevaba semanas advirtiendo de la «tormenta perfecta» que supondrían los paros en estas fechas, ante la falta de profesionales y en plena ola de gripe adelantada. Una tormenta que, finalmente, no se ha llegado a producir.