La fiscal jefa Antidroga de la Audiencia Nacional: «Hay que pensar en una reacción de Estado contra el crimen organizado»

Rosa Ana Morán cree que el asesinato de dos guardias civiles en Barbate marca «un punto de inflexión»

Ana Rosa Morán, el viernes, en unas conferencias sobre narcotráfico en A Estrada (Pontevedra)
Ana Rosa Morán, el viernes, en unas conferencias sobre narcotráfico en A Estrada (Pontevedra)
Jesús Hierro

A Estrada (Pontevedra)

La fiscal Antidroga de la Audiencia Nacional, Ana Rosa Morán, participó en el congreso organizado esta semana por la Fundación Galega contra o Narcotráfico en A Estrada, donde abordaron los principales desafíos en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. En ... conversación con ABC, analiza la situación actual en España y la creciente violencia de los narcotraficantes.

