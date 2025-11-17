García Ortiz insiste en que los fiscales sustituyan a los jueces como instructores cuatro días después de su juicio

En su primera intervención pública después de seis días sentado en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de un delito de revelación de secreto, el fiscal superior del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a insistir en la necesidad de que sean los fiscales, y ... no los jueces, quienes se encarguen de la instrucción de las causas penales.

Lo ha dicho este lunes en La Coruña, en una intervención durante la toma de posesión de la nueva fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, con quien García Ortiz había trabajado codo con codo en su etapa en esta Comunidad Autónoma como fiscal responsable de Medio Ambiente.

Con el primer juicio a un fiscal general del Estado en la Historia de España, que acabó el jueves, ya visto para sentencia, García Ortiz ha repetido que los fiscales, tal y como plantea también el Gobierno, deben ser los que capitaneen la instrucción de las causas penales porque «es la única forma de perseguir» la delincuencia contemporánea, cada vez más globalizada.

La nueva fiscal superior gallega, por su parte, ha hecho una defensa férrea de García Ortiz, con quien «compartió camino» profesional desde 2005 hasta que este se fue a Madrid. Primero, lo hizo de una forma genérica: «La Fiscalía es un cuerpo único, comprometido con la verdad y con la ley». Y, a renglón seguido, de una forma muy directa: «Su compromiso el de García Ortiz- con el Estado de Derecho creo que está fuera de toda duda».

