Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Andros Lozano y Alberto Di Lolli, ganadores del VI premio de Periodismo David Gistau por sus reportajes sobre la crisis de los cayucos

García Ortiz insiste en que los fiscales sustituyan a los jueces como instructores cuatro días después de su juicio

El fiscal general del Estado ha presidido este lunes en La Coruña la toma de posesión de Carmen Eiró como fiscal superior de Galicia

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este lunes en La Coruña
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este lunes en La Coruña EFE
Jesús Hierro

Jesús Hierro

La Coruña

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En su primera intervención pública después de seis días sentado en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de un delito de revelación de secreto, el fiscal superior del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a insistir en la necesidad de que sean los fiscales, y ... no los jueces, quienes se encarguen de la instrucción de las causas penales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app