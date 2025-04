La fina línea entre la culpa de banco y cliente en una ciberestafa: una víctima incauta pero un sistema antifraude «insuficiente»

Víctor estaba en la boda de su hermana cuando recibió el mensaje de una persona interesada en alquilar una vivienda turística que tenía anunciada en una página web. Ese individuo, que se hacía llamar Teodoro, en el marco de esas gestiones le envió a su teléfono un link que simulaba ser de un banco. El estafador le dijo que si introducía ahí su nombre de usuario y su clave de acceso vería el ingreso que le había hecho por el alquiler. La víctima 'picó' y metió su DNI y su clave, pensando que se lo estaba requiriendo su entidad. Así, el defraudador obtuvo las contraseñas de la víctima. Con este 'modus operandi', el estafador entró en la cuenta bancaria de Víctor y se embolsó 7.000 euros a través de una transferencia inmediata de la que la víctima no supo nada hasta que, unas cuatro horas más tarde, la entidad le llamó para avisarle del fraude.

En síntesis, esto fue lo que sucedió la tarde del 10 de julio de 2021, mientras la víctima celebraba la boda de su hermana. Ahora, más de dos años después de aquella ciberestafa, un juzgado de Pontevedra ha estimado la demanda del afectado contra la entidad bancaria, condenándola a pagarle un total de 7.001 euros más intereses. Ese euro a mayores corresponde a lo que cobró el banco por la transferencia.

MÁS INFORMACIÓN Los ciberestafadores pulen sus métodos de persuasión

El caso acabó judicializándose porque el banco, después de haber intentado sin éxito que la entidad a la que el defraudador había desviado el dinero retornara la transferencia, se negó a pagarle los 7.000 euros a la víctima de la estafa. Consideraba que Víctor había sido el responsable de haber entregado al defraudador «información esencial» que permitió a ese individuo instalar en su móvil la app de banca móvil y luego conseguir la clave enviada a través de un SMS al teléfono del titular. El banco defendía que Víctor había cometido una «negligencia grave» al permitir que un tercero accediese a los datos de su banca móvil y a la clave que llega a su teléfono. El defraudador se instaló la app de la entidad en su propio móvil y con las claves de la víctima se transfirió 7.000 euros.

Hechos controvertidos

Sobre los hechos descritos en el primer párrafo de este texto no hay discusión alguna. Tanto el demandante como la entidad demandada reconocen que así sucedieron las cosas. Sin embargo, hay un punto en el que sí hay controversia. Está claro que Víctor recibió un mensaje de la entidad alertándole de que estaba instalando la aplicación móvil y de que, para acabar esa gestión, debía introducir un código que el banco adjuntaba. Pero en la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, el juez dice que, pese a que es seguro que esa clave de autentificación fue introducida, «no lo es tanto quién la introdujo». El banco sostiene que fue la víctima la que se la facilitó al defraudador, pero el demandante lo niega. Dice que vio mucho más tarde ese mensaje de autentificación, ya después de que el banco le llamara para avisarle del fraude. En el juicio, un perito dijo que lo más verosímil sería que la víctima se lo hubiese facilitado, pero tampoco descarta que el defraudador accediese a su teléfono «por control remoto» para hacerse con ese dato clave.

La sentencia El cliente no puso la atención que debía, pero el banco no tomó las «medidas suficientes» para evitar un fraude como este

El juez concluye que no puede considerarse que la víctima haya tenido «una actuación gravemente negligente», pues «puede pasarle completamente desapercibida la posibilidad de estar siendo víctima» de la estafa.

La sentencia argumenta que si bien Víctor no tomó todas precauciones que debía, porque accedió a través de un enlace facilitado por un tercero, que no era el medio habitual de acceso a su banco, eso «no exonera de responsabilidad» a la entidad demandada. Porque cree el juez que el banco «no ha acreditado la adopción en este caso concreto de medidas específicas que puedan calificarse de suficientes para evitar en la medida de lo posible fraudes como aquel del que fue víctima» el demandante. La sentencia no es firme y contra ella todavía cabe interponer recurso de apelación.