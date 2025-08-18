El fin de la ola de calor permite una relativa mejora en los incendios de Galicia

El fin de la ola de calor y el relativo letargo en el avance de las llamas en Galicia -al menos en comparación con anteriores días-, contrastan con el rastro de destrucción palpable en buena parte de la provincia de Orense, donde se encuentran los nueve focos activos en la Comunidad. El balance es de aproximadamente 65.000 hectáreas calcinadas en la Comunidad, más de 64.000 exclusivamente en la provincia de Orense y pese a la dureza de las labores de extinción, durante el lunes también se vivieron momentos de optimismo, como la vuelta a sus residencias de los ancianos evacuados, así como el levantamiento de los confinamientos en las residencias de Rubiá y Carballeda de Avia.

Un optimismo relativo al que hizo alusión la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, afirmando que la evolución de los incendios «va un poquito mejor», a pesar de la falta de medios materiales y humanos de la que adolece Galicia, razón por la que demandó un «esfuerzo» al Gobierno central este lunes desde el CECOP de Orense. La prioridad, continuó, es «cerrar cuanto antes» el perímetro de todos los incendios «para que no se vuelvan a levantar esos fuegos» y dejarlos «sellados».

Sin embargo, en lugares como la comarca de Valdeorras siguen sufriendo las consecuencias del incendio de Larouco, el que más avanzó este lunes y que además de calcinar más de 18.000 hectáreas afectando a múltiples municipios, dejó a lo vecinos de la comarca con cortes de luz, en el suministro de agua y en la gestión de residuos por el incendio de la Ecoplanta de Sogama en las afueras de A Rúa. El humo procedente del punto limpio y de la cercana fábrica de componentes Autoneum generó una nube tóxica visible desde las poblaciones cercanas desde hace días, generando una situación de calidad del aire pésima.

Se mantiene activo aunque sin avances el mayor incendio de la historia de Galicia, el originado el pasado viernes 8 de agosto en el municipio orensano de Chandreza de Queixa, con alrededor de 17.500 hectáreas de superficie afectada.

También destacan por su virulencia el incendio originado en la parroquia de A Granxa, del municipio de Oímbra , al que se unió el de Xinzo de Limia (15.000 hectáreas); el de la parroquia de A Esculqueira en A Mezquita (10.000 hectáreas) y la unión de los focos de las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro en el municipio de Maceda (3.500 hectáreas). De menor magnitud pero también activos, cabe destacarlos tres focos del municipio de Vilardevós: Vilar de Cervos (900 hectáreas), Moialde (500 hectáreas) y Fumaces e a Trepa (100); así como el , Carballeda de Avia -al que se unió el de Beade- (3.500 hectáreas).

Se encuentran estabilizados los incendios de Agolada (400 hectáreas), Muxía (23 hectáreas), Cervantes (150 hectáreas), O Saviñao (60 hectáreas) y el de Motederramo (120 hectáreas). Ya controlado se encuentra el incendio de A Fonsagrada (150 hectáreas) y extinguidos los de Monfero (1,5 hectáreas) y Verín (8,97 hectáreas).

Dos investigados en libertad

Respecto a las investigaciones relativas a los incendios intencionados -con nueve detenciones solo durante el domingo-, este lunes fueron puestos en libertad los acusados de iniciar los fuegos de Celanova y Oímbra.

En el primer caso, la mujer de 81 años, acusada de provocar dos conatos en el municipio de Celanova, fue puesta en libertad en dependencias de la Guardia Civil, por lo que no pasará a disposición judicial. También se encuentra fuera de los juzgados el hombre de 61 años de edad acusado de iniciar un incendio en O Seixo (O Bolo), al que acompañaron 150 vecinos fletados en autobuses hasta los juzgados, que defendieron su inocencia señalando que originó las llamas a modo de «contrafuego» para evitar que las llamas alcanzasen su pueblo (Petín).