Morirse, en la mayoría de los casos, es una faena. Primero por ti y después por las personas que te aprecian. Es la dictadura del ciclo vital: cuando toca, toca. Aquí no caben argumentarios ni medias tintas ni a ver si podemos ... arreglarlo… Nos vamos y punto.

Pero la cosa es: ¿nos vamos del todo? No pretendo una disquisición filosófica ni religiosa, solo enfoco el tema desde la inteligencia artificial y pienso que ella, con tan corta edad como tiene, ya hace posible que las viejas fotos se muevan, que las voces perdidas se oigan y que incluso Elvis Presley esté de gira mundial en forma de holograma. Ir a verlo (nunca mejor dicho) cuesta entre 80 y 300 euros, dependiendo de si quieres solo el concierto, tomarte algo en un bar de los 60 o llenarte de productos alusivos al evento.

Algo parecido ya se hizo con Michael Jackson y ahora le toca el turno a Castelao, aunque de manera más culta y acorde a la figura del insigne intelectual gallego, claro está. Resulta que el Museo Gaiás, gracias a la IA, va a crear una réplica del escritor echando mano de fotografías y archivos sonoros que lo resucitarán virtualmente en una gran exposición interactiva. Magnífica idea.

Yo, si fuera un muerto, posiblemente estaría en el cielo o donde cuadrase, deseando que me convirtiesen en holograma para hacer una excursión de regreso. Lo de «descanse en paz» suena aburrido. Ya me imagino una cola inmensa de candidatos esperando a que una empresa tecnológica nos aplique a cada espíritu esa suerte de inteligencia artificial generativa, un fogonazo de vida artificial, para poder revivir digitalmente y saldar las cuentas pendientes.

Cierto es que esto no sirve para cualquiera. Si no has hecho méritos (es decir, si tus deudos no han heredado lo suficiente de ti) es muy probable que la economía familiar no dé para este dispendio tecnológico, con lo cual, deberían conformarse con la opción tradicional: fotos, vídeos y objetos varios, para mantenerte vivo en su recuerdo.

De todas formas, lo de resucitar artificialmente se me antoja complicado. Hacer caja desde el más allá podría traer conflictos de derechos de imagen. Eso de morirse y que otros decidan por ti… Distinto es lo que afirmaba Castelao: «Mexan por nós e hai que dicir que chove», porque eso ya depende de cada uno mientras esté vivito y coleando.