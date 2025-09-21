Suscribete a
Pancartas

Si nos paramos a analizar, supongamos, una pancarta, vemos que es tan importante como un aparato de resonancia magnética

Fernando Méndez

Galicia

Las cosas tienen diferentes grados de utilidad. Por ejemplo, no es lo mismo una cuchara que un avión, siendo ambos objetos muy valorados en el «universo cosas». Alguien podría decir que es más prescindible una cuchara: ponemos la mano en forma de cazo o, ... si se trata de una sopa, inclinamos el plato y ya está. Sin embargo, habrá quien dirá que es más prescindible el avión: no se viaja y asunto arreglado. Bueno, pues esto viene al hecho de la utilidad que le damos a las cosas; siempre es relativa (esto también es aplicable a las personas, las hay que se dejan manipular en multitud de situaciones y les parece bien). Si nos paramos a analizar, supongamos, una pancarta, vemos que es tan importante como un aparato de resonancia magnética. Ambos ayudan a diagnosticar, una la salud social y el otro la corporal.

