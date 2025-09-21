Las cosas tienen diferentes grados de utilidad. Por ejemplo, no es lo mismo una cuchara que un avión, siendo ambos objetos muy valorados en el «universo cosas». Alguien podría decir que es más prescindible una cuchara: ponemos la mano en forma de cazo o, ... si se trata de una sopa, inclinamos el plato y ya está. Sin embargo, habrá quien dirá que es más prescindible el avión: no se viaja y asunto arreglado. Bueno, pues esto viene al hecho de la utilidad que le damos a las cosas; siempre es relativa (esto también es aplicable a las personas, las hay que se dejan manipular en multitud de situaciones y les parece bien). Si nos paramos a analizar, supongamos, una pancarta, vemos que es tan importante como un aparato de resonancia magnética. Ambos ayudan a diagnosticar, una la salud social y el otro la corporal.

Y hablando de salubridad social, la nuestra va como un cohete. España va muy bien. «¡Excelente!», que diría el señor Burns de los Simpson, porque ya no se ven pancartas por ningún lado. Los sindicatos les han dado su merecido descanso a telas, palos y banderolas y las calles ya no son ese hervidero de megáfonos, gritos y piquetes informativos. Ahora ya no. En su lugar hay niños jugando, ancianos dando de comer a las palomas y parejas paseando bebés en carritos. También hay furgonetas de reparto y gente yendo apresurada de aquí para allá. Se llenan espectáculos y las terrazas bullen de gente. O sea, la vida misma.

La magnífica situación laboral nos lo permite. No hace falta reivindicar nada, y si a veces alguien se sale del guion, como los profesores, y amenazan con ir a la huelga, va Sánchez y anuncia una reducción de jornada y asunto arreglado. ¡Qué bello es vivir así! Debieran aprender de nosotros otros países de nuestro entorno que se creen más avanzados en derechos sociales. Por eso, retomando, me imagino un almacén lleno de pancartas y objetos varios de los utilizados en las manifestaciones y los veo allí apilados, perfectamente dispuestos como en un parque de bomberos los equipos antiincendios: preparados para entrar en acción en cualquier momento. Pero no seamos agoreros, vivamos el momento y sigamos consumiendo, que ya está ahí la Navidad —con cucharas y aviones dispuestos a ser usados— para prolongar nuestro goce y disfrute. Nos lo merecemos.