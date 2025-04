Ya no hay intimidad para nada: ni para morirse, ni para el sexo, ni para echar gasolina. Ponga una cámara en su vida y verá el mundo de otra manera, podría ser el eslogan. Después del accidente de helicóptero en Nueva York, donde nos mostraron ... en directo el trágico desenlace de la familia española y el piloto cayendo al río Hudson, me asalta la duda de si todo vale a cambio de no perder detalle de lo que ocurre en el mundo. Está claro que las cámaras son un negocio y como en otras muchas estrategias de marketing se apela al miedo (pensemos en los medicamentos o en los seguros): tómese esto si no quiere que le suba el colesterol; contrate esta póliza y podrá morirse tranquilo, y en el caso que nos ocupa, instale una cámara de vigilancia para que no le rapten a sus hijos mientras juegan en el jardín.

Un amigo me dijo que llenó su casa de cámaras por si acaso. «Así podrá controlar cualquier espacio habitable y actuar en caso de robo», le había argumentado el comercial. Al cabo de una semana lo desmontó todo. Dijo sentirse raro, y aunque no había ladrones, notaba que le estaban robando la intimidad a todas horas. Ya sé que no es así, se sinceró, pero ese ojo apuntando hacia mí me intranquiliza. En parte, mi amigo tiene razón: me imagino a ese dispositivo como un agujero negro que conecta tu intimidad con seres de afuera que te observan, comentan sobre ti y toman nota. Y eso, caray, te hace pensar. En una ocasión alguien me dijo que a través del móvil, aunque lo tengas apagado y completamente desconectado, pueden escuchar todas tus conversaciones en un radio de dos metros.

Llegados a este punto, ¿qué nos queda de privacidad? Es mejor abrirse en canal mientras haces la compra en el mercado: ponme seis kiwis… por cierto, sabes que no voy bien al baño estos días; prepárame medio de carne para guisar…, como los aranceles me toquen la pensión me van a oír.

La intimidad es como los secretos de Estado: nunca debe revelarse a menos que corra peligro la seguridad física, matrimonial o económica. Pero, como en todo, cuando se trata de hacer caja, cualquier atalaya es buena para otear. Por cierto, mi amigo ha dejado su casa, ahora vive en una caravana con vistas al Atlántico.