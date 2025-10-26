Suscribete a
Si alguien quiere manchar tu honor, basta con que acuda a las redes sociales

Fernando Méndez

Fernando Méndez

Leo la noticia del profesor pederasta fugado en Ourense y me resisto a creer que sea más fácil desaparecer en la vida real que en la vida virtual. Resulta que, si alguien quiere manchar tu honor para siempre, basta con que acuda a ... las redes sociales y deje allí la huella del agravio. Es como un hueso roto: por más que te lo reparen nunca podrás evitar que la radiografía lo detecte. Los intentos de muchas personas de acudir a los tribunales en su reivindicación del olvido digital, acaban en una maraña de vericuetos legales que, al final, provocan que los malos se salgan con la suya, es decir, que la injusta memoria de los servidores informáticos siga almacenando mentiras y noticias falsas que solo permiten el derecho al pataleo en la nube.

