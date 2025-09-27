Suscribete a
ABC Premium
En directo
Sigue la visita oficial de los Reyes a Navarra

Cuarto Singuante

Las fotos

Como un seguro para protegerte del olvido

Fernando Méndez

Fernando Méndez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay unas píldoras que te las tomas y te ayudan a mantener la memoria. Tienen zinc y muchas más cosas que, al parecer, estimulan las neuronas para que no se cansen (como si fueran independientes del resto del cuerpo).

Me imagino que estas pastillas no ... discriminan, es decir: te estimulan 'toda' la memoria. Y entonces, vas y recuerdas cosas que no te agradan, pero la química manda y no te permite seleccionar qué recuerdos te convienen o cuáles no.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app