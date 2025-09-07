Con la polémica de Ryanair de suprimir operaciones en Galicia, es buen momento para recordar aquel famoso vuelo del Falcon del presidente Sánchez. Ocurrió hace un par de años. El avión voló vació desde A Coruña a Santiago para recogerlo en un trayecto de apenas ... 12 minutos en el aire. Lo de la proximidad es harina de otro costal, igual que la eterna rivalidad entre los aeródromos gallegos haciendo que Oporto sea «el gran aeropuerto de Galicia».

En fin, que aquella mañana, Sánchez había llegado de Madrid a Coruña, de ahí fue a Ferrol y luego a Santiago. Y claro, como volver a Alvedro era ya muy cansado, a alguien se le ocurrió que en lugar de ir Sánchez al avión era mejor que fuese el avión a él. Así, unos cuantos miles de euros después, se subió a la aeronave en Lavacolla y regresó a Madrid. No me parece mal. Por algo es el presidente y tiene privilegios; entre otros, que no puede cansarse más de la cuenta.

Digo que no me parece mal con un matiz: si todos pudiésemos disfrutar de un transporte acorde con los impuestos que pagamos y con el nivel de un país como España entonces sí, que ejerza de presidente y viaje cómodamente por las nubes mientras —con gafas de sol— le hacen fotos mirando por la ventanilla. Basta ver a Óscar Puente, ministro de Transportes, decir que la cosa de los trenes no tiene solución al menos en dos o tres años, para echarnos las manos a la cabeza y exclamar: «¿Me merezco yo esto, con lo buen ciudadano que soy y los impuestos que pago?».

Pero como no todo es gloria en La Moncloa, a veces también les toca a ellos, y el otro día supimos que el Falcon tuvo que regresar a Madrid por una avería en pleno vuelo –Sánchez iba a París y a la altura de San Sebastián tuvo que pegar la vuelta, como Pimpinela–.

O sea, que el tema va de mal en peor: pasamos de estar en el asiento del tren a caminar por las vías, y ahora nos dicen que para volar es mejor ser pájaro (no AVE).

No hay nada como el turismo de proximidad, desengáñense. Es lo único que te garantiza que, al menos, llegas. Y mientras tanto, salvemos al soldado Ryan para que no se nos lleven los aviones.