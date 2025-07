Estudiando esto de la sonrisa, me he fijado en la de los políticos, entran y salen de las reuniones tremendamente felices

Sonreír está de moda. Y no es malo. Con la que está cayendo entre guerras, corrupciones e impuestos, exhibir dientes, aunque solo sea como mecanismo de autoprotección, es un motivo de consuelo. El problema viene cuando la falsedad supera a la sonrisa, es decir, cuando ... estirar los labios se convierte en un ejercicio de postureo más falso que un top manta. Yo lo he probado y créanme, no me sale. Sonrío sin ganas y la cara se me queda acartonada, como si los músculos faciales se me declarasen en rebeldía para no funcionar correctamente coordinados. Y claro, así no hay quien suelte una carcajada.

Estudiando esto de la sonrisa, me he fijado en la de los políticos. Oye, entran y salen de las reuniones tremendamente felices. Si no los conociéramos diríamos que son personas optimistas que se pasan el día contándose chistes o que tienen una envidiable capacidad para relativizarlo todo, sea cual sea el asunto que se traen entre manos: hablamos de corrupción, pues sonreímos; amenazamos con devastar un territorio, sonreímos; que nos vamos a la cárcel, también sonreímos, total, es gratis. Luego hay otros cuyo indescifrable rictus revela una estudiada incomodidad (Míriam Nogueras, por ejemplo, cuando se reunió con Sánchez y Santos Cerdán en 2023 para el acuerdo de investidura; hizo malabares labiales para quedarse a medio camino entre el hastío y la complacencia). Y después están los políticos que no sonríen. Ni con una grúa le levantas los mofletes. Estos se hacen los interesantes para transmitir una imagen de respeto y seriedad cuando en realidad su lenguaje gestual nos habla de un galopante complejo de inseguridad. En fin, que unos quieren, pero no pueden y otros no podrían aunque quisieran. Son las reglas de la política. Ahora entiendo yo el auge de las empresas dentales (no de los dentistas). Su nicho de mercado no es tanto la salud bucodental como ser un supermercado de dientes perfectos y a buen precio. «Diseñamos tu sonrisa», dice un eslogan. Y no es mala idea. La única parte interna de nuestro cuerpo que exhibimos en público debe estar impecable. ¿No son los ojos el reflejo del alma?... Pues la boca, ese túnel de acceso al laberinto corporal, tiene que tener una entrada atractiva: luz, cámara, acción y marfiles como las teclas (blancas) de un piano. Así la política resplandecerá.

