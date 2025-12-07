Suscribete a
ABC Premium

CUARTO SINGUANTE

Cárceles

La solución para no pasar frío es fácil y sencilla: tirar de la manta

Fernando Méndez

Fernando Méndez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dice Ábalos que hace frío en su celda. Si este artículo tuviese la intención de hacer leña del árbol caído sería muy fácil: podríamos decirle que más frío tienen algunos autónomos, que no llegan a fin de mes. Pero no es el caso. Hoy voy ... a detenerme en el recinto en sí, es decir, en la cárcel: celdas, patios, rejas, recuentos… todo eso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app