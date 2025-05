Feijóo llama a «pasar página a tanta degradación» y presenta un PP para el «rearme moral» de España

Alberto Núñez Feijóo ha elevado este sábado el tono contra el Gobierno por los casos de presunta corrupción que rodean a Pedro Sánchez, y ha llamado a los españoles a «pasar página a tanta degradación» protagonizando «un cambio de rumbo en el país», para ... lo que ha presentado al PP como el actor protagonista para el «rearme moral» de España.

«Un país no puede tener un Gobierno solo pendiente de cuántos familiares del presidente son llamados a declarar, de ver qué nuevo delito se le imputa a un alto cargo o preocupado por el siguiente informe de la Guardia Civil», ha denunciado, «hay millones de españoles que merecen un Gobierno decente, y yo se lo voy a dar». A su juicio, el Ejecutivo «ya solo trata de pasar el tiempo», ha lamentado, porque «solo le preocupan dos cosas, las exigencias del separatismo y los sumarios judiciales».

«Hoy el Gobierno de España tiene más imputados que ministros, y por eso están todos los días defendiendo con uñas y dientes lo indefendible», ha descrito, «no soluciona ningún problema porque el principal problema de España es el Gobierno».

Noticia Relacionada Sánchez intensifica la narrativa contra Israel: «Gaza pertenece a los palestinos» ABC El presidente del Gobierno recuerda que tanto el Consejo como el Gobierno español han pedido de manera «incesante» que se liberen a los rehenes israelíes

Para Feijóo, que ha clausurado ante unas 4.000 personas la romería provincial del PP de La Coruña en el municipio de O Pino, Pedro Sánchez y sus ministros «han vaciado la nevera de los españoles y llenado el bolsillo de sus corruptos», y la perspectiva a futuro es «más de lo mismo», con «más para ellos y menos» para los ciudadanos.

Sin embargo, el líder popular vislumbra que «la gente quiere cambiar» y reclama «un nuevo gobierno y una nueva decencia en España, y se lo vamos a dar». «Vamos a darle a España lo que quiere, merece y anhela», que es «un presidente del Gobierno y unos ministros honestos». «No nos resignamos», ha asegurado, porque «España puede dar mucho más de sí», y «sentimos que hay millones de españoles que están esperando por un proyecto en el que confiar, por una política a la que servir, por un rearme moral», por un regreso «a la ética» que establezca que «el que meta la mano en la caja se tiene que ir a la calle».

Las bases del Congreso

Núñez Feijóo ha indicado, no obstante, que un cambio en el Gobierno no será «un simple relevo de caras», sino que protagonizará «una transformacion de nuestro país». «No vamos a gobernar porque le toque al PP, el cambio no consiste en cambiar a un Gobierno nefasto», sino en «abrir un nuevo tiempo en España, con valores, con convicción, con verdad; en establecer prioridades y en atraverse a hacer lo que no se ha hecho hasta ahora», poniendo «la política al servicio de la gente». Ese cambio comenzará, ha apuntado, en el congreso nacional que el PP celebrará el próximo mes de julio en Madrid, y que representará «un punto de inflexión». «No va a ser de trámite», ha subrayado, «vamos a ir con ideas, con proyecto» y el propósito «de mostrarle a España que el cambio, la honestidad, la coherencia y la dignidad sí merecen la pena».

Como avance de las bases sobre las que construirá el proyecto que presentará en el congreso, Feijóo ha destacado que consistirá en «más España y menos separatismo, más libertad y menos imposiciones, y más prosperidad y menos intervencionismo». «Me comprometo a que esta decadencia va a acabar» y que lo hará con el actual Gobierno «ante la justicia y en la oposición», ha proclamado, «nada ni nadie va a amargar la ilusión que este país necesita recuperar». Igualmente, se ha comprometido a «bajar los impuestos» a los más vulnerables y las clases medias, garantizando a los ciudadanos «que sepan dónde está su dinero»; «pagaréis menos y recibiréis mejores servicios públicos». Y por último, se ha comprometido a reforzar «el funcionamiento democrático de nuestro país», blindando «la independencia del poder judicial y de los periodistas». «Que España sea de todos, de la gente, de las familias, de todos y cada uno de los españoles», ha sentenciado, «y cuando me comprometo cumplo, porque vengo a servir».

Por su parte, el barón gallego Alfonso Rueda, le ha reconocido a Feijóo que «tiene por delante un reto que no es pequeño», porque se enfrenta a diario «enemigos que no funcionan con reglas de gente buena, de gente legal», pero «vas a poder con todo eso». El también presidente de la Xunta ha reiterado su rechazo «a una España dividida». «Somos orgullosamente una parte esencial de nuestro país, no queremos una nación a oscuras donde no se da ninguna explicación y se desvía la atención», y se ha mostrado confiado en que Feijóo revalidará la presidencia nacional del PP -durante el acto el líder provincial coruñés le ha entregado una carpeta con más de dos mil avales- «porque te conocemos, te queremos y la gente confía en que harás las cosas muy bien».