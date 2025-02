Feijóo lamenta que «España esté en venta» con Sánchez y que «comercie con la calidad democrática» y «los derechos de los españoles»

Alberto Núñez Feijóo ha clausurado este domingo la 26ª Interparlamentaria del PP denunciando que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene «todo en España en venta». «Comercian con la calidad democrática» del país, «con las instituciones, con los presupuestos del Estado, con los derechos de los españoles, con la dignidad de los demás porque ellos hace tiempo que perdieron la suya» y con un «interés general» que «creen que no es el del conjunto» de los ciudadanos «sino el de un político que quiere mantenerse en poder después de perder las elecciones».

El presidente popular ha mostrado su sorpresa al «escuchar al señor Sánchez decir en Davos que hay que defender la democracia, cuando él mismo coloniza las instituciones democráticas y del Estado, trampea en el Congreso, dice que en justicia hay dos categorías y protagoniza el mayor retroceso democrático desde la Transición». «Sánchez defiende que la democracia es acaparar él la democracia, y poner a militantes del PSOE en EFE, RTVE, el CNI, el CIS, la Fiscalía General del Estado y también en el Tribunal Constitucional», ha denunciado Feijóo, «defiende la convivencia que consiste en amnistiar políticos, siempre que esos políticos lo hagan presidente del Gobierno». En resumen, «la convivencia que usted defiende es que usted siga conviviendo en Moncloa», ha censurado.

El presidente nacional del PP ha lanzado duras críticas contra el Gobierno y el PSOE, que este fin de semana ha celebrado su convención política federal en La Coruña, haciendo además una encendida defensa de Alfonso Rueda como candidato a las elecciones gallegas del 18 de febrero. «Rueda es la confianza en la palabra dada y en el trabajo responsable», y ha destacado que «pocos tienen su historia, antecedentes, dedicación y madurez que se necesita para presidir Galicia». Feijóo ha reclamado a su partido que no se crea las encuestas que vaticinan una victoria electoral y que «salga a la calle con hambre y ganas» para que el 18F «sea un gran día».

Así, Feijóo ha pedido el voto no solo «a quien me votó a mí en los últimos 15 años» mientras él fue el candidato a la Xunta o en las últimas generales, sino también «a quien votó a Vox», porque Rueda «es la única alternativa para que el sanchismo no gobierne en Galicia», y a los propios votantes socialistas «una vez que se haya dado cuenta de que le han tomado el pelo» y «el programa que se aplica no es el del PSOE, sino el de Bildu, Junts y Esquerra».

«Los que no quieren que gobierne el nacionalismo aliado de Bildu y Esquerra, tienen una posibilidad de concentrar el voto en el presidente Rueda», ha animado el líder popular, «lo otro es un multipartito que ni los militantes del PSOE votarían». Feijóo ha avisado que «en campaña les vale todo» y «no les importa dañar Galicia con desinformación y fotografías que no son europeas» durante la crisis de los pélets. «Vendrá un PSOE que subestima la inteligencia de los gallegos» en el marco de una campaña «que es temporada alta de mentiras; es imposible recolectarlas todas», ha censurado.

Rueda y la palabra dada

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección este 18F ha abogado por que «la palabra dada siga siendo la base de la buena política». «Yo propongo que en Galicia, como siempre fue con Alberto Núñez Feijóo, el pacto sea con la gente que confía en ti, y una vez así, que sea con todo el mundo», en lugar de «dejarse llevar por la mentira y la manipulación, por ceder para seguir un día más». Casi al mismo tiempo que arrancaba en Santiago de Compostela la manifestación convocada «en defensa del mar» pero en la que toda la oposición ha aprovechado para criticar a la Xunta por su gestión de la crisis de los pélets, Alfonso Rueda ha reclamado «una acción de resarcimiento tras tantos días de tener que aguantar tantos bulos, tantas mentiras y difamaciones» que han provocado «un daño gratuito» al sector pesquero, «que tantos han intentado hacer y seguirán haciéndolo antes de las elecciones».

Sobre la manifestación de Santiago, Rueda ha lamentado que el BNG siga «levantando bulos y tirando del hilo de la cometa, porque cree que les puede dar algún rédito hablar mal del mar y de nuestros pescadores, siempre con la colaboración indispensable del PSdeG, el partido más servil a Ferraz que hay en toda España».

Rueda, que ha reconocido que quiere tener a Feijóo en campaña «muchos días» porque «suma» mientras Pedro Sánchez «resta», ha incidido en que en estas elecciones Galicia decide «cuál debe ser nuestro camino» y apostar por «alejarnos del barullo en que nos quiere instalar la izquierda, lejos de la subasta constante del nacionalismo y el independentismo». «Sabemos qué quieren intentar, otra cosa es que no sean capaces» de lograrlo, y ha advertido contra «la crispación y el enfado permanente» que quieren importar.

El presidente gallego ha animado a «no dejarse llevar por el nacionalismo y el independentismo» y «no imitar las fracturas y cesiones que eso supone». La «gran misión» de su equipo es «no asistir a la voladura que se quiere hacer del Estado que nos dimos en la Constitución», porque en el PPdeG «somos orgullosamente gallegos y españoles». «No nos van a callar, ni a apisonar», ha garantizado al millar de cargos del PP reunidos en este último día de la Interparlamentaria celebrada en Orense, «nos van a difamar, van a ir por nosotros porque no tienen escrúpulos y les vale todo». Frente a eso, ha señalado, «no cabe más que ser realista y saber qué pide la gente de nosotros: seguir defendiendo la dignidad de Galicia, sin presiones, sin ningún tipo de mediador».