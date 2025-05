Feijóo anuncia que solicitará una auditoría independiente ante la «ocultación» de información sobre el apagón

El líder de la oposición y presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió durante la mañana de este viernes al centro de integrado de atención a las emergencias de Galicia en A Estrada (Pontevedra). Lo hizo acompañado del titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ... para dar un balance de la situación cuatro días después del apagón que afectó a todo el país el lunes por la mañana.

Feijóo empezó su intervención reconociendo el trabajo llevado a cabo, no solo en la comunidad gallega, sino en todas las comunidades autónomas. Puso en valor también el trabajo llevado a cabo por los servicios públicos especialmente la Policía local y los profesionales sanitarios y de los servicios sociales que gracias a su trabajo «evitaron muchas muertes», aunque, recordó, este suceso se cobro víctimas mortales como los tres fallecimientos provocados por la mala combustión de un generador. La ciudadanía dijo tuvo un «comportamiento ejemplar» demostrando que el español es un «pueblo excelente».

De esta situación, dijo, se pueden extraer varias lecciones en relación a la energía y las telecomunicaciones en nuestro país. Han pasado «cuatro días» y ni el gobierno ni red eléctrica españoles han dado una explicación sobre lo sucedido, lamentó. En esta situación explicó el líder de la oposición sólo hay «dos posibilidades»: o bien el apagón ha sido una muestra de la incompetencia manifiesta de un gobierno que está en una situación agónica o se nos está ocultando lo que pasó para beneficiar no solo al ejecutivo central sino también a Red eléctrica española.

«Se nos dice que no va a volver a pasar pero que no se sabe lo que ha pasado, se nos dice que es pronto para extraer conclusiones pero que no es responsabilidad del gobierno», aseveró el presidente del PP, que también afeó la «contradicción» en las escasas explicaciones que ha dado el Ejecutivo. España hizo un «ridículo internacional» que «no se merece» e impropio de un país desarrollado, continuó Feijóo, ante lo que anunció que pedirán una auditoría independiente para conocer las causas de lo ocurrido.

«Por lo tanto solicitamos formalmente una auditoría independiente internacional que acredite exactamente lo que pasó. Portugal no se fía del presidente Sánchez, yo tampoco, la mayoría de los españoles tampoco. No se puede intentar colonizar las instituciones y echarle la culpa siempre a los demás», afirmó el líder popular.

(En ampliación)