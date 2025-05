Feijóo acusa a Sánchez de ser el presidente más autoritario de la democracia: «Ya no hay límites» El líder del PP alerta contra la deriva del jefe del Ejecutivo central, al que acusa de «dar alas a la corrupción»

Jesús Hierro Santiago de Compostela 09/12/2022

Actualizado a las 22:38h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El líder nacional del PP ha aprovechado este viernes la presentación en Santiago de Compostela de un libro su figura —'A propósito de Feijóo'— para señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su intento de asaltar el Poder Judicial: «Sin ambages ni medias tintas, estamos antes el presidente más autoritario de la democracia española».

Ante un auditorio prácticamente lleno pese a las fechas, y escoltado por su sucesor al frente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del autor del libro, el exvicepresidente autonómico Xosé Luis Barreiro Rivas, Alberto Núñez Feijóo optó por un tono muy contundente porque así lo obligan las circunstancias: «España está patas arriba», y ese desastre tiene un culpable. Un Gobierno que «fractura la unidad de la nación» y que «pervierte todos los principios básicos de la convivencia». «Ya no hay límites, cada escándalo histórico es superado por otro escándalo mayor», añadió el líder del PP entre los aplausos de los presentes.

Y Feijóo sacó la lista. Enumeró, entre otras cuestiones, la reforma del delito de sedición, la del de malversación y los cambios legislativos que Sánchez pretende acometer para garantizar el cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional. Frente a todas estas afrentas, el líder de la oposición insiste en que defenderán la Constitución con «los instrumentos» que tienen «a su alcance». Y se refirió, por ejemplo, a reclamar el amparo de la Unión Europea. O volver a incluir, cuando él gobierne, todas estas «herramientas» que ahora Sánchez intenta liquidar del Código Penal para beneficiar, en su mayor parte, a sus socios secesionistas. Feijóo optó por no hacer referencia directa alguna a una hipotética moción de censura que reclaman desde las filas de Vox y de Ciudadanos. Eso sí, dejó caer que estarán «muy atentos a si se produce algún movimiento en el PSOE y a poder utilizar otras herramientas para proteger el orden constitucional«.

Favores al separatismo

Este viernes Feijóo, en su visita a Galicia, la que gobernó en una sucesión de cuatro mayorías absolutas, se mostró «hondamente preocupado» por la deriva de España, que atraviesa una triple crisis económica, social y política e institucional. Y buena parte de la responsabilidad es de un presidente que llegó a La Moncloa «agitando la bandera de la anticorrupción y la ejemplaridad», pero a día de hoy pone «la alfombra roja a los condenados corruptos del 'procés', rebajando la malversación, y cambia las reglas del juego para asaltar el Tribunal Constitucional». Todo ello evidencia que Sánchez, en realidad, nunca pretendió luchar contra la corrupción, sino «darle alas si de ella dependía su permanencia en el poder». Pero «ni España es rehén de los que intentaron romperla, ni las instituciones son el cortijo del sanchismo».

«Sánchez pone la alfombra roja a los condenados corruptos del 'procés', rebajando la malversación y cambiando las reglas de juego para asaltar el Constitucional» Alberto Núñez Feijóo Líder del PP

Frente a esto, Feijóo se reivindica como alternativa. No ha pasado por alto ciertos titulares, que le señalan por no estar cómodo en Madrid y ha recordado que, cuando en 2003 volvió a Galicia tras dirigir el Insalud, algunos le decían lo mismo pero en sentido contrario: «Los que no están cómodos son ellos». Tal vez porque, como dijo ayer en el acto Rueda, 'a propósito' de su antecesor en la Xunta, «Feijóo es exactamente la antítesis de Pedro Sánchez».