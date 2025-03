Feijóo llama a «votar contra la resignación» que predica Sánchez

A las dos ciudades gallegas con mejores perspectivas para el PP en los comicios del 28M ha acudido este viernes el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. José Manuel Rey Varela apunta en Ferrol a una mayoría absoluta que le permitiría reconquistar la alcaldía. Lugo parece abocado a una resolución de 'foto finish': un puñado de votos pueden ser la diferencia entre un gobierno de Elena Candia —en solitario o con un resiliente concejal de Ciudadanos— o bien una reedición del bipartito de socialistas y nacionalistas. En ambas urbes quiso dar un empujón a los suyos Feijóo —entre mitin y mitin, intercaló una visita rápida a Pontevedra—, para lograr ambas alcaldías, antes de «apuntalar» la Xunta y llegar a la Moncloa.

Fue el único día de Feijóo en Galicia. «No me voy a olvidar que todo mi caudal político lo cosechamos juntos», reconoció el líder popular a las más de 600 personas que resistieron al frío en los jardines del Pazo do Monte, el forzado recinto para mítines después de que Ángel Mato haya cerrado el habitual Teatro Jofre para actos políticos. «Haré siempre política en beneficio de Galicia», confesó, «Galicia es nuestra familia, el lugar donde nacimos, mi manera de entender la política». El expresidente gallego no ahorró tampoco reconocimientos para su sucesor, Alfonso Rueda, «por persistir en una política que es un ejemplo» en el conjunto de las comunidades autónomas.

«A diferencia de lo que le pasa al PSOE, el presidente del PP de España suma en todas partes (...), en Galicia especialmente», había dicho minutos antes Rueda —que la próxima semana se volcará en los mítines centrales en las ciudades—. «Tus visitas se nos hacen cortas, pero entendemos que ahora hay que compartirte en muchos lugares».

Cautela en Ferrol

En Ferrol hace tiempo que al PP le dan bien las encuestas. Mayoría absoluta, holgada. Pero también fue así en 2015 y 2019, y por un puñado (literal) de votos, Rey Varela se quedó a un edil de gobernar. Ahora se impone la cautela, se prohibe expresamente algo parecido a la euforia. Hay una novedad en la ciudad: nadie representa 'lo nuevo', porque tanto PP como PSOE y Ferrol en Común concurren con candidatos que son o han sido alcaldes. La inercia de cambiar de regidor cada cuatro años por aquello del 'bueno por conocer' pierde fuelle. Sea como fuere, Ferrol tendrá un alcalde que ya lo fue, y eso probablemente evite otra inercia que se repite desde hace demasiado tiempo: el reseteo de los proyectos del Detroit gallego, la ciudad en eterna crisis industrial, económica y demográfica.

Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda expresaron su «apoyo incondicional» a Rey Varela. El líder nacional del PP trasladó su compromiso de conceder a la ciudad «una zona franca» para captar más inversiones alrededor de su puerto. «Será una de mis primeras decisiones como presidente del Gobierno». «Se acabarán los incumplimientos, las discriminaciones y las esperas para Ferrol», proclamó.

«España no se alquila, no está en venta, no se arrodilla, es un país libre» Alberto Núñez Feijóo Líder del PP

El naval es el motor de la ciudad. Ya rugió con más fuerza, y precisamente Alfonso Rueda recordó que la reconversión industrial de la comarca lleva apellido socialista. Rey Varela advirtió que Ferrol no consentirá el traslado de carga de trabajo a otras factorías de Navantia. «El astillero que hizo trasatlánticos no puede ser que no tenga ahora espacio para ensamblar eólica marina». Faltaba el dardo a Yolanda Díaz: Feijóo deslizó que «políticas que hicieron aquí carrera y todo el día hablaban de Navantia, pero ahora en campaña no lo hacen porque en realidad no les ha importado, y seguramente por eso no vengan a Ferrol». La ausencia de Díaz en su ciudad durante esta campaña ha sido llamativa. Feijóo explicitó su compromiso de conectar la ciudad «con la alta velocidad», que la enlace «con el resto de Galicia y con la Meseta».

Desbloquear Lugo

Feijóo aprovechó el retraso con el que arrancó el acto de Lugo —al que asistieron unas 400 personas— para criticar que «no es fácil llegar», con una autovía desde Santiago «inconclusa», sin conexión en condiciones con el resto de capitales gallegas ni por alta velocidad. Además, lanzó una primera pulla: él, a diferencia de Sánchez, no llegó «en Falcon», sino en vuelo regular de Santiago a Barcelona y de ahí, en coche. Prácticamente todas las infraestructuras de Lugo, reprochó, están paradas; si accede a la presidencia del Gobierno, prometió, se encargará de que se concluyan y ejecuten. Segunda pulla: él ni suspendió el mitin —como Sánchez— ni se pidió a nadie el carnet de identidad —por el acto que sí hizo en La Coruña—.

La ciudad amurallada lleva «muchos años en tiempo muerto», con «velocidades escasas», está «bloqueada» y necesita un «cambio» para «arrancar», diagnosticó. Un cambio para terminar con la «inestabilidad permanente en el Ayuntamiento que, proclamó, llevará el nombre de Elena Candia, quien durante el acto anunció una batería de medidas que se compromete a cumplir durante los primeros 100 días de mandato si alcanza la alcaldía. Un «ejemplo» de «buena política», una «garantía de solvencia, seriedad, estabilidad y 'sentidiño', y de la reclamación constante», piropeó Feijóo a la candidata. «Lugo tiene que estar dentro de la clasificación de ganadores» el 28 de mayo, arengó.

En clave nacional, Núñez Feijóo pidió un «voto en contra de la resignación» —mensaje en el que insistió en Ferrol—, tras reivindicar que «otro tipo» de política y de políticos «es posible», e insistir que Galicia, que presidió durante 13 años, lo «acredita». No resignarse al «recaudar, recaudar y recaudar impuestos» y el «gastar, gastar y gastar», ni al récord de la deuda pública, ni a que «las minorías impongan sus intereses», ni a que «Bildu se presente con normalidad y sea blanqueado por el Gobierno de España» y sea una de sus «socios». «Lo único que realmente le importa es el yo, yo, yo, y después del yo, yo, yo, otra vez yo. Lo único que le importa es tener cinco votos de Bildu para intentar mantenerse en el Gobierno de España, aún perdiendo las elecciones generales», censuró.

Sobre el tema candente de la campaña, advirtió de que el PP no se va a «callar» y tachó de «indigno incluso de la boca del señor Sánchez» las palabras de éste acerca del papel del PP en la derrota de ETA. «Una mezquindad», añadió en Ferrol, donde proclamó que «España no se alquila», «no está en venta», «no se arrodilla», «es un país libre» y «no necesita a ningún partido con terroristas en sus listas».

Y otro guiño a las raíces: «Mi compromiso con Galicia va a seguir siendo inalterable».