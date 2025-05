La familia de Samuel recurrirá la absolución de Alejandro Míguez: «No compartimos sus argumentos»

La absolución de uno de los cuatro condenados por la muerte de Samuel Luiz cayó como un jarro de agua fría sobre la familia del joven auxiliar de enfermería, que ya desde los primeros compases de la instrucción, y a medida que iban avanzando las pesquisas policiales, vieron claro que el ataque al coruñés, ocurrido la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo de la ciudad herculina, había sido una salvaje agresión grupal.

Dentro de esa «manada», como los calificó la fiscal del caso, tanto el Ministerio Público como las acusaciones particular y popular señalaron a cinco participantes. Fueron, finalmente, los cinco amigos que se sentaron en el banquillo de los acusados, y a los que la fiscal adjudicó un rol propio dentro de la agresión: Diego Montaña, Alejandro Freire 'Llumba', Kaio Amaral Silva, Alejandro Míguez y Catherine Silva.

La primera acusación en caer fue la de Catherine Silva, cuya participación quedó descartada en la propia vista oral por la falta de argumentos en su contra. Con el grupo limitado a cuatro implicados, el tribunal ciudadano habló y la magistrada presidenta dictó sentencia en base a su veredicto. Los cuatro restantes fueron considerados culpables del asesinato de Samuel, aunque a Alejandro Míguez le otorgó el papel de cómplice, y no de autor, limitando su estancia en prisión a diez años, muy por debajo de las penas de entre 20 y 24 años de cárcel que recayeron sobre sus compañeros de banquillo. Pero, ahora, el recurso interpuesto por su abogado, Manuel Ferreiro, ha evitado una entrada en prisión que ya no se producirá, a la luz del fallo del Tribunal Superior de Xustiza, que la familia ya ha anunciado que recurrirá.

La letrada de los padres de la víctima, tras notificársele la decisión del TSXG, explicó a ABC que consensuaría con los padres de la víctima si acudir o no al Tribunal Supremo. Finalmente, sí presentará un recurso de casación contra la sentencia del TSXG: «Respetamos, pero no compartimos sus argumentos», aseveró sobre el contenido del fallo de la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal gallego que, tras los recursos de las defensas, ha absuelto a Alejandro Míguez. En el caso de la Fiscalía, está estudiando para decidir si recurre o no, tal y como confirmaron desde el Ministerio Público. Desde la acusación particular, el colectivo LGTBI+ Alas Coruña, por su parte, afirman que se adherirán «en lo que necesiten».

