«No hace falta ser alérgico para morir atacado por las avispas asiáticas»

Tres muertes en menos de un mes han puesto el foco sobre una especie invasora, la 'vespa velutina', que entró por la frontera portuguesa en 2010 y desde entonces se ha hecho fuerza en las comunidades del noroeste español, con Galicia como principal damnificada. ... Los fallecimientos de las últimas semanas, todos en esta región, siguen un mismo patrón que evidencia los peligros de la picadura de este insecto, el más temido ya en las zonas rurales. En todos los casos los afectados eran varones que estaba realizando faenas en el campo y que sin esperárselo dieron con una colonia escondida a ras de suelo. Y en todos estos sucesos, la muerte fue casi inminente aunque ninguna de las víctimas era alérgica. El último de los fallecidos fue un hombre de 55 años de Cospeito (Lugo), que pisó un nido mientras cazaba perdices. La semana anterior ya se habían registrado dos muertes muy parecidas: la de un vecino de 79 años en Dozón (Pontevedra) y la de otro de 76, concejal del PP en Irixoa (La Coruña), atacados por las avispas mientras desbrozaban sus fincas. El panorama recuerda a lo sucedido en 2018, cuando también se registraron tres muertes en un espacio muy corto de tiempo. Desde entonces, la población de velutinas sigue creciendo de forma exponencial pese a los intentos de las administraciones por acotar su frenética expansión.

Como ejemplo, en 2012 había contabilizados dos nidos en toda la Comunidad gallega. En la actualidad son más de 10.000, y no solo en zonas rurales. En 2015, se detectaron tres nidos en Santiago: ahora son cerca de dos mil. Tanto, que la retirada de estos nidos de velutina es ya la primera actividad del cuerpo de bomberos de la capital. Sobre esta nueva realidad que afecta a nivel medio ambiental y a nivel sanitario, los expertos hacen una llamada a la calma, sin perder de vista que la solución al problema «está en la ciencia». En una conversación con ABC, el profesor universitario Xesús Feás, experto en especies invasoras, explica que la colocación de trampas con la que se trata de limitar la invasión ya no es efectiva porque la dimensión del problema no es la que era hace un década. «El trampeo en este momento es como vaciar un río a calderos» reflexiona para proponer fórmulas basadas en el conocimiento de una especie que, a diferencia de lo que se pensaba, no se desactiva con la llegada del frío. «Los nidos en invierno siguen llenos de avispas, y un trampeo masivo y sin criterios puede llegar a ser negativo porque de cada cien insectos que caen en una trampa, solo hay una velutina, y el resto pueden ser insectos necesarios» indica el estudioso, que fue capaz de sintetizar dos hormonas sexuales que atraen a las reinas y que podría tener la clave para erradicar una invasión que exige de una mirada multidisciplinar. «El problema en esto es que hay mucho 'opinólogo' y lo que se necesita es desarrollar líneas de investigación muy aplicadas» incide para adelantar que él ya está trabajando en un mapa de «puntos calientes» que podría ayudar a ubicar mejor estas poblaciones.

Por lo de pronto, Feás recalca que la velutina es un insecto «muy adaptable y plástico» cuyo peligro estriba en la gran carga de veneno que tiene. En este punto, el jefe de Alergología del Hospital de Lugo, Fernando Carballada, reconoce que no es necesario ser alérgico para que un ataque de velutinas acabe con tu vida. El sanitario incide en que el problema está en que cuando atacan para defender su nido lo hacen de forma colectiva, dando lugar a picaduras múltiples capaces de producir una reacción tóxica grave que a veces resulta fatal. Tanto si se trata de un ataque múltiple como si la víctima es una persona alérgica a la que solo pica un ejemplar, el margen de reacción es mínimo, apenas minutos. «En el caso de los alérgicos existe una vacuna específica para la velutina, pero no una prueba para detectar si eres alérgico o no» añade el médico, que aclara que solo se puede actuar cuando la persona ya ha sido picada y sufra una reacción. La lectura positiva es que la vacuna es efectiva en un 95 por ciento de los casos y que los estudios estiman que la población alérgica se mueve entre el 1 y el 5 por ciento de la ciudadanía. La parte negativa es que los perfiles más vulnerables -mayores que viven en zonas de campo- no pueden conocer si sufren esta alergia hasta que la 'vespa' los ataca por primera vez. Y si el ataque es masivo, tampoco hay apenas tiempo de maniobra.

Al margen de Galicia, epicentro del problema, otras regiones como Asturias (también con fallecidos), Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Cataluña o Madrid también han reportado presencia de nidos. Su afectación en algunas de estas zonas empieza a ser importante en el sector apícola, donde sus efectos sobre las colmenas son conocidos. En muchas de estas regiones existen ya teléfonos directos para que los ciudadanos alerten de la presencia de colonias y puedan ser retiradas con todas las garantías. Ante un hallazgo así, los expertos son claros: No hacer aspavientos porque las vespas «no te van a perseguir si no se sienten atacadas».