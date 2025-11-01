Suscribete a
«No hace falta ser alérgico para morir atacado por las avispas asiáticas»

Tres gallegos perdieron la vida en menos de un mes a causa de las picaduras de la 'vespa velutina'

Un nido de velutinas en la capital gallega
Un nido de velutinas en la capital gallega
Galicia

Tres muertes en menos de un mes han puesto el foco sobre una especie invasora, la 'vespa velutina', que entró por la frontera portuguesa en 2010 y desde entonces se ha hecho fuerza en las comunidades del noroeste español, con Galicia como principal damnificada. ... Los fallecimientos de las últimas semanas, todos en esta región, siguen un mismo patrón que evidencia los peligros de la picadura de este insecto, el más temido ya en las zonas rurales. En todos los casos los afectados eran varones que estaba realizando faenas en el campo y que sin esperárselo dieron con una colonia escondida a ras de suelo. Y en todos estos sucesos, la muerte fue casi inminente aunque ninguna de las víctimas era alérgica. El último de los fallecidos fue un hombre de 55 años de Cospeito (Lugo), que pisó un nido mientras cazaba perdices. La semana anterior ya se habían registrado dos muertes muy parecidas: la de un vecino de 79 años en Dozón (Pontevedra) y la de otro de 76, concejal del PP en Irixoa (La Coruña), atacados por las avispas mientras desbrozaban sus fincas. El panorama recuerda a lo sucedido en 2018, cuando también se registraron tres muertes en un espacio muy corto de tiempo. Desde entonces, la población de velutinas sigue creciendo de forma exponencial pese a los intentos de las administraciones por acotar su frenética expansión.

