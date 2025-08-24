Fallece el primer teniente de alcalde de A Pobra do Brollón, Ricardo Rodicio Entre 2012 y 2019 fue responsable comarcal del BNG en el Sur de Lugo, un cargó que dejó a finales de 2019, tras las elecciones municipales

El concejal del BNG y primer teniente de alcalde de A Pobra do Brollón (Lugo), Ricardo Rodicio González, ha fallecido este sábado a los 65 años.

Rodicio era teniente de alcalde de este ayuntamiento lucense desde 2011. Entre 2012 y 2019 fue responsable comarcal del BNG en el Sur de Lugo, un cargó que dejó a finales de 2019, tras las elecciones municipales.

En un comunicado, el BNG de A Pobra do Brollón recordó a Ricardo Rodicio como «una figura fundamental« para la formación nacionalista en la comarca y destacó su trabajo en el gobierno municipal, donde desarrolló con «lealtad, capacidad y compromiso« una trayectoria de 14 años al servicio de los vecinos.

«Su pérdida prematura resulta muy difícil de asumir. Queda con nosotros el recuerdo de un compañero leal, íntegro y comprometido, que siempre puso el bien común por delante», reza en el mensaje publicado por el BNG en el que trasmitió «todo el apoyo y fuerza» a los familiares y seres queridos de Ricardo Rodic