Fallece una mujer que fue rescatada inconsciente del agua en Cee (La Coruña) Los servicios sanitarios, desplazados hasta la playa de Lires, solo pudieron confirmar su fallecimiento

Este martes ha fallecido una mujer en la Playa de Lires del municipio coruñés de Cee tras ser rescatada inconsciente del agua. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La mujer se había metido en el agua con otro adulto y un menor, que sí fueron rescatados y fueron trasladados heridos al Hospital Virxe da Xunqueira situado en el mismo municipio.

Según ha informado el 112, minutos antes de las cuatro de la tarde varios particulares alertaron de que tres personas, una de ellas, un niño, se encontraban en dificultades tras meterse en el agua en la zona izquierda del arenal. En concreto, que se los estaba llevando la corriente y que la situación del mar era complicada.

De inmediato, se activó un dispositivo para el que se alertó a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, el Servicio de Guardacostas de Galicia, Guarda Civil y los voluntarios de Protección Civil de Cee. Llegó, incluso, a movilizarse el helicóptero de rescate Helimer y una aeronave medicalizada con base en Santiago.

