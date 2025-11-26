Suscribete a
Fallece en Madrid José Freixanes, pintor de la vanguardia plástica gallega

Era hermano del escritor y editor Víctor Freixanes

El pintor José Freixanes, en una exposición
El pintor José Freixanes, en una exposición

El artista plástico pontevedrés José Freixanes, creador de la vanguardia plástica gallega, falleció este miércoles en Madrid a los 72 años de edad, según informan fuentes de su entorno.

José Freixanes, que era hermano del escritor y editor Víctor F. Freixanes, inició su carrera vinculado ... al Grupo Atlántica, el colectivo que a principios de los 80 impulsó la escena plástica gallega desde una mirada propia, pero abierta a corrientes internacionales.

