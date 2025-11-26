Fallece en Madrid José Freixanes, pintor de la vanguardia plástica gallega

El artista plástico pontevedrés José Freixanes, creador de la vanguardia plástica gallega, falleció este miércoles en Madrid a los 72 años de edad, según informan fuentes de su entorno.

José Freixanes, que era hermano del escritor y editor Víctor F. Freixanes, inició su carrera vinculado ... al Grupo Atlántica, el colectivo que a principios de los 80 impulsó la escena plástica gallega desde una mirada propia, pero abierta a corrientes internacionales.

Su obra forma parte del Centro Galego de Arte Contemporánea, Afundación, el Museo Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporánea de Madrid, el Círculo de Bellas Artes de Madrid o el Museo de Arte Contemporánea del País Vasco, entre otros centros.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión