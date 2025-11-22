Fallece a los 26 años un marinero que ayudó en el rescate del Villa de Pitanxo

Suscribete a
Homenaje en Marín a los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo, en una imagen de archivo
Homenaje en Marín a los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo, en una imagen de archivo

ABC

Santiago

Miguel Gestido, tripulante del Playa de Menduíña Dos, que ayudó en el rescate del Villa de Pitanxo durante su naufragio el 15 de febrero de 2022, murió a los 26 años de edad en un accidente de moto en el municipio pontevedrés de ... Moaña. Los familiares de las víctimas del pesquero que se hundió en aguas de Canadá han querido mostrar su consternación ante este trágico fallecimiento.

