Fallece a los 26 años un marinero que ayudó en el rescate del Villa de Pitanxo

Miguel Gestido, tripulante del Playa de Menduíña Dos, que ayudó en el rescate del Villa de Pitanxo durante su naufragio el 15 de febrero de 2022, murió a los 26 años de edad en un accidente de moto en el municipio pontevedrés de ... Moaña. Los familiares de las víctimas del pesquero que se hundió en aguas de Canadá han querido mostrar su consternación ante este trágico fallecimiento.

La portavoz de las familias, María José de Pazo, ha sido este sábado la encargada de hacer pública «la enorme tristeza que ha embargado el corazón de todos los familiares de las víctimas del Villa de Pitanxo por el fallecimiento de Miguel». En un texto remitido a los medios, De Pazo explica que conoció al fallecido durante el homenaje al buque rescatador Playa de Menduíña Dos en Marín, en febrero de 2023.

«Miguel era luz y bondad y generosidad, y en ese momento era el benjamín de esa tan querida tripulación del Playa de Menduíña», añade a continuación la portavoz de las familias. «Nunca te olvidaremos, y siempre nos diste ánimo en este camino de demostrar la verdad y hacer justicia».

En palabras de la portavoz, Miguel Gestido fue un apoyo importante para Samuel Kwesi, uno de los tres supervivientes de un naufragio que se llevó por delante la vida de 21 de los 24 tripulantes que tenía el Villa de Pitanxo.

El informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, que trascendió a finales del mes pasado, apunta a una serie de negligencias por las que señala al capitán y a la armadora del navío.