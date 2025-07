Facenda ratifica que el coste del cupo catalán supera los 600 millones

El PSdeG insta a la Xunta a que proponga su propio sistema

Desde el PSdeG, que defiende el modelo de financiación singular para Cataluña –y el resto de territorios–, como reivindicó su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, durante su encuentro con Salvador Illa la semana pasada en Compostela, pasan a la ofensiva. En vez de justificar la ruptura del régimen de financiación común, su viceportavoz parlamentaria, Lara Méndez, optó por criticar a la Xunta y a su presidente por carecer de alternativa y permanecer «mudo» y «secuestrado por las directrices de su partido».

«No sabemos qué quiere hacer. No tiene propuesta, no tiene hoja de ruta. Solo escuchamos 'quiero más', pero luego no ejecutan lo que ya tienen», afirmó Méndez en declaraciones recogidas por Europa Press. A la par defendió una financiación suficiente «ajustada a las necesidades de Galicia», que tenga en cuenta la dispersión, envejecimiento y pérdida de población, con una mejora de servicios públicos.