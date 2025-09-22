La conselleira comprueba la afectación de los viñedos a causa del incendio de Pantón

Extinguido el incendio de A Fonsagrada y sin novedades en Pantón (Lugo), que sigue en situación 2 Los focos que afectan al Parque Natural de la Baixa Limia-Serra do Xurés (Orense) y el de Barreiros (Lugo) permanecen controlados

El incendio que se originó el pasado sábado de madrugada en la parroquia de O Trobo del concello lucense de A Fonsagrada ha quedado extinguido a primera hora de la mañana de este lunes. Finalmente, afectó a una superficie de 40 hectáreas, siendo la mitad monte raso y la otra, arbolado. En las labores de extinción participaron 14 agentes, 24 brigadas, 15 motobombas, una pala y tres helicópteros.

De esta forma, el único fuego que permanece activo en la provincia de Lugo, y también en el conjunto de Galicia, es el que se desarrolla en los municipios de Pantón y Sober. La Xunta mantiene decretada la situación 2 por prevención, pero en estos momentos no hay ningún núcleo de población confinado o desalojado.

El número de hectáreas calcinadas en este incendio se mantiene estable desde el fin de semana, con un cálculo aproximado de 2.000. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que visitó este domingo ambos concellos, aseguró que la cosa está «relativamente tranquila» y explicó que «la zona del río Sil» era «la más conflictiva» en ese momento.

Entre tanto, permanece controlado el fuego en Barreiros (Lugo) y Lobios (Orense). El primero se originó en la parroquia de San Xusto de Cabarcos el domingo 14 por la tarde. Según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.

En el caso del municipio orensano, a última hora de la tarde de este domingo quedó controlado el incendio que se registró en dos puntos de la parroquia de Río Caldo y que calcinó alrededor de 3,5 hectáreas, parte de ellas dentro del Parque Natural de la Baixa Limia-Serra do Xurés.