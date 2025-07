Los expertos alertan: crear más grados de Medicina en Galicia bajará el nivel

El sorpresivo anuncio de la Universidade da Coruña (UDC), a finales de mayo, de su intención de crear una nueva facultad de Medicina ha desatado la polémica. Tras sumarse Vigo con su propia petición, los argumentos caen hacia ambos lados, pero no son pocas ... las voces del ámbito médico y universitario que alertan sobre el riesgo de fragmentar un sistema que, afirman, ya funciona con altos estándares de calidad. Aunque la iniciativa se justifica apelando a una supuesta voluntad de descentralización y pretende responder a la demanda de profesionales sanitarios, varios expertos consultados por ABC advierten que podría tener efectos contraproducentes, tanto en términos académicos como asistenciales e investigadores.

«Primero deberíamos saber, con un estudio objetivo, si existe realmente una necesidad docente de Medicina en Galicia. Mi visión personal es que claramente no», expone Enrique Domínguez, jefe de Digestivo en el CHUS. «Tenemos una docencia excelente» en la facultad de la USC, entre las diez primeras de España, « y deberíamos luchar por esa excelencia, no diluirla», añade. Le preocupa que a la intención de la UDC, que se dio a conocer de la noche a la mañana, no la respalden informes objetivos ni un debate profesional: «Fragmentar significa dividir recursos, perder eficiencia y nivel. No es descentralizar, es debilitar».

Desde un prisma similar, la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), Luz Couce, añade: «Tener tres facultades de Medicina [contando otra en Vigo] en Galicia no tendría ningún sentido. La unión hace la fuerza, y fragmentar es desunir». Defiende que el ecosistema sanitario e investigador, construido en torno al campus compostelano, ya permite una formación descentralizada y de calidad: «Debemos dejar atrás los intereses individuales y apostar por una planificación con visión de país, no por decisiones arbitrarias o localistas».

El jefe de Cardiología del CHUS, José Ramón González Juanatey, también integrante de la comisión creada para repensar el modelo docente de Medicina en Galicia, incide en el mismo argumento: «Nuestro objetivo debe ser construir instituciones fuertes. Fragmentar Medicina en tres nos llevaría a la irrelevancia», advierte. A su juicio, si se quiere revisar el convenio de colaboración de 2015 entre universidades y hospitales, debe hacerse «por los cauces habituales» y no «tirando cada uno por su lado».

El actual decano de la Facultad de Medicina de la USC, José Carreira, tomó el relevo a su predecesor precisamente en mayo, pero cuenta con una larga trayectoria en su estructura directiva. Recuerda que aquel convenio apuesta por un modelo robusto basado en la especialización, descentralizado, y que ya contempla el uso de los recursos hospitalarios del Sergas en la formación médica.

«Hace tiempo que el 80 % de la docencia clínica está descentralizada: sexto curso entero y parte de quinto se imparten en todos los hospitales universitarios de Galicia; es una asignatura práctica que se llama 'Práctica Clínica 3'. Incluso está previsto ampliar la rotación hospitalaria. Todo esto ya se está haciendo», señala. A su juicio, sería «crear tres estructuras débiles, mucho más caras y menos eficientes que la que ya tenemos».

La catedrática e investigadora líder en Nutrición Pediátrica del IDIS Rosaura Leis coincide en que cualquier modificación de este modelo debe basarse en estudios rigurosos de necesidades docentes, disponibilidad de profesorado y análisis del impacto estructural: «Las decisiones deben apoyarse en datos objetivos, no en localismos ni en intereses puntuales».

Frente a ello, destaca que «la Facultad de Medicina de Santiago responde a las necesidades formativas actuales con excelencia, gracias a una red ya consolidada con los hospitales de todo el territorio gallego y con un potente ecosistema investigador alrededor del IDIS», consolidado como el tercer instituto de investigación biomédica de España en cuanto a colaboración entre grupos, investigadores con proyectos activos y proyectos captados del Plan Estatal de Investigación.

Desde un ángulo similar se expresa el jefe de Oncología del CHUS, Rafael López, quien considera que «antes de proponer soluciones, hay que estudiar si realmente existe un problema. Y si no lo hay, no se puede improvisar ni jugar con dinero público». A su juicio, el modelo actual debe aspirar a competir globalmente a través de la especialización: «La clave está en concentrar y potenciar. El hecho de fragmentar es diluir, perder competitividad».

Comparativa

No hace falta extrapolar demasiado para componer un paisaje más completo: la preocupación por una excesiva proliferación de facultades de Medicina tampoco es novedad a nivel nacional. Según datos recientes, España cuenta ya con 53 centros que imparten este grado, y hay al menos trece más en camino. De hecho, actualmente es el país del mundo con más facultades de Medicina por millón de habitantes, por delante de Corea del Sur. Y aunque existe déficit de profesionales en ciertas especialidades y regiones, la previsión a medio plazo es clara: habrá un exceso de médicos. Y Galicia no será ajena.

«Si este año abres una facultad, sus alumnos ejercerán dentro de 10 u 11 años. Y para entonces, ya hay estimaciones de exceso de médicos», advierte Domínguez. Los pronósticos hablan por sí solos: en la próxima década se jubilarán 53.500 médicos, frente a más de 77.000 egresados previstos. Y sus palabras se alinean con las de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, que lleva años alertando de que el aumento de plazas sin una planificación realista de necesidades puede llevar al desempleo médico. En España, el pasado año ya se quedaron sin plaza MIR más de 5.000 egresados. Y la formación médica no es solo costosa —el Estado invierte hasta 300.000 euros en formar a un especialista—, sino que además requiere recursos humanos y materiales muy específicos.

La comunidad universitaria teme que se comprometa la calidad de la docencia, las prácticas hospitalarias y la investigación, especialmente cuando la actual estructura ya está consolidada y descentralizada. Para Juanatey, «romper ese equilibrio solo nos llevaría a perder competitividad». La alternativa, reincide, está en reforzar lo que ya funciona. «La formación médica de Galicia debe compararse con Alemania o Inglaterra, no entre ciudades», zanja el doctor. «Y sobre todo —añade Couce—, no perdamos lo que nos ha costado décadas construir».

La cuestión de fondo para todos ellos no es tanto dónde se estudie Medicina, sino cómo garantizar que esa formación mantenga estándares de excelencia y que los recursos, ya limitados, se aprovechen de forma eficiente. Advierten que una apuesta arriesgada puede tener consecuencias duraderas para todo el sistema. Y la hoja de ruta, consideran, debiera orientarse al refuerzo y no a la fragmentación.