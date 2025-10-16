Suscribete a
La excalcaldesa de O Porriño, primera víctima reconocida del Patronato de Protección de la Mujer franquista

El Gobierno acaba de reconocer el estigma y la represión que Eva García de la Torre, que falleció en 2022, padeció

Momento de la entrega del documento a la viuda de la exregidora
Patricia Abet

Galicia

Bajo la «sospecha de homosexualidad» ordenaron el ingreso de Eva García de la Torre —exalcaldesa socialista de O Porriño (Pontevedra) fallecida en 2022— en el conocido como Patronato de Protección de la Mujer. Corrían los años 70, y esta institución actuaba como una ... suerte de sistema de control de la moral de mujeres jóvenes, entre los 16 y los 21 años. Durante su vigencia, desde el 1941 al 1985, sometió a sus internas a una represión absoluta que buscaba «dignificarlas» y «educarlas», pero que en la práctica las sometía a malos tratos y todo tipo de vejaciones. La exregidora, hija de una madre soltera a la que su padre violó desde la infancia, ingresó en el sistema con solo 4 meses de vida, cuando llegó a la Casa Cuna de Sevilla, en agosto de 1968. Su niñez se desarrolló en diferentes instituciones religiosas y, desde los 9 años, su vida se ciñó a un régimen de oración y trabajo duro, con situaciones de maltrato por parte de las monjas, que se quejaban de su falta de disciplina. A partir de los 12 años, trabajó también sirviendo en varias casas. En una de ellas escribió una carta en la que confesaba sentimientos hacia su 'señora', lo que le valió una denuncia por homosexualidad. Casi medio siglo después, y gracias a la lucha incansable de su pareja, Silvia Fernández, el Gobierno español la ha reconocido como la primera víctima de ese Patronato de Protección, donde ni siquiera le estaba permitido recibir visitas.

