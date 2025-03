Así es Eva Cárdenas: la discreta mujer de Feijóo que dejó su puesto de directiva en Inditex por amor

Alberto Núñez Feijóo (61) y su chica, Eva Cárdenas Botas (58), se conocieron en el cielo. O más bien durante un vuelo, en un avión procedente de Madrid, donde la pareja ahora reside, con destino a La Coruña, Galicia, de donde son ambos. Hubo una época en la que el cuento era otro: una cena en Pontedeume (La Coruña) les habría unido.

Pero no fue llegar a su tierra y besar el santo porque los caminos del ahora presidente del Partido Popular (y, quién sabe, futuro Presidente de España) y de la exdirectora de Zara Home –padres de un niño de 6 años– se separaron hasta su reencuentro varios años después en las instalaciones de Inditex.

La historia de amor de Eva Cárdenas y Alberto Núñez Feijóo

El 'culpable' de aquel primer encuentro, en las alturas, fue el por entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, con quien Feijóo se había reunido durante su primer mandato como presidente de Galicia. En su viaje de vuelta, a Feijóo le acompañaron «dos señoras estupendas» a su lado, según recordó durante su entrevista con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' (Telecinco) en 2022.

Si te hubiéramos conocido antes, habríamos votado al PP Eva Cárdenas

Aquellas 'señoras estupendas', una gallega y una vasca con las que Feijóo entabló conversación, eran Eva Cárdenas y una compañera de Inditex. Fue al bajar del avión cuando Eva Cárdenas le dijo a Feijóo lo bien que le había caído. «Si te hubiéramos conocido antes, habríamos votado al PP'. O sea, que no me votaron», le contó el presidente del Partido Popular a Bertín Osborne.

Aquello ocurrió en 2009, el mismo año en que Sira Feijóo lamentó que Galicia, con quien estaba 'casado' su hijo, no le diera nietos (Feijóo mantenía entonces una relación con una periodista, Carmen Gámir Moras). Pasaron 2 años hasta su segundo encuentro. Fue en 2011 cuando Feijóo realizó una visita oficial a Inditex. Su guía por la tienda modelo de Zara Home fue Eva Cárdenas, directora de la cadena desde 2003. A Feijóo le sonaba la cara de aquella «señora» y pensó lo mismo de ella que la anterior vez, pero no lograba ubicarla. «Ella siempre me dice lo mismo: 'Eres un maleducado'». Se hicieron de rogar ambos, pues su primera cena, en público, fue en agosto de 2013.

La paternidad de Eva Cárdenas y Alberto Núñez Feijóo

El resto es historia, de la que apenas han trascendido detalles más allá de su paternidad a los 55 años (su hijo Alberto Santiago nació el 15 de febrero de 2017) y de su mudanza a Madrid hace un año con motivo del nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular: «Es tan generosa que yo sé que no soy justo. Al final, es una directiva de primer nivel que no necesitaba a un tío como yo, y que vivía mucho mejor antes que conocerme. Ha renunciado, por el niño, a ser presidenta de una compañía. Trabajaba en Zara Home».

Porque Eva Cárdenas, tras su trabajo en Kraft y L'Oréal, fue directora de Zara Home durante más de 16 años, desde su creación en 2003, cuando ella tenía 38 años y ya había sido madre de Gabriela, fruto de su anterior matrimonio y con la que hace unos años emprendió un negocio inmobiliario en La Coruña, Niebla Azul, dedicado al alquiler. Antes, había sido directora del departamento de cosmética de Zara.

Fue en 2018 cuando Eva Cárdenas abandonó Inditex por «motivos personales». El expresidente ejecutivo de Inditex, Pablo Isla, se deshizo en halagos hacia ella por su dedicación y su talento creativo. Dos años después fichó como asesora externa de estrategia de Sargadelos, empresa dedicada al diseño y creación de porcelana gallega. Y dos años después, en verano de 2022, dejó dicho puesto para mudarse a Madrid junto a su marido, Alberto Núñez Feijóo, y su único hijo en común, Alberto Santiago.

Fue a finales de octubre de 2013 cuando trascendió el noviazgo de Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas tras acudir a comer en Casa Marcelo (Santiago de Compostela). Uno de sus primeros eventos como pareja oficial fue en 2015, en el cumpleaños de la ahora presidenta de Inditex Marta Ortega, cuyo enlace con Carlos Toretta en 2018 también contó con Feijóo y su mujer como invitados.

Las contadas apariciones públicas de Alberto Núñez Feijóo y su mujer Eva Cárdenas La exdirectora de Zara Home acompañó a los eventos políticos de su marido, con quien también fue a la boda de Marta Ortega ABC

Eva Cárdenas (1965), de abuelo farmacéutico y padre directivo (fue director de personal de Caixa Galicia), se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y realizó un máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid, donde sacó sobresaliente. A Feijóo siempre se le atribuye una frase sobre ella: «Eva nunca aparece, pero siempre está».