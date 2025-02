Ethel Vázquez, sobre los Avril: «Ahora, en campaña, dicen que hay una fecha»

La Xunta no está convencida con la promesa del Ministerio de Transportes de que los trenes Avril llegarán en los próximos meses a Galicia. Concretamente, noviembre es la fecha hacia la que la ministra Raquel Sánchez ha apuntado en la previsión que hizo esta semana, y que traerá «mejores trenes, más plazas, más frecuencias y mejores tiempos de viaje». Pero la garantía implícita en ese pronóstico no es suficiente para la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, que ha puesto en valor las dudas del Gobierno autonómico ante la llegada de la alta velocidad a Galicia en ese plazo, a la vista de la acumulación de retrasos en sus fechas anteriormente previstas; y señalando, además, el «contexto electoral» en el que se ha desarrollado el anuncio de la ministra como un aval más para la duda.

Las declaraciones que el presidente autonómico y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, pronunciaba este martes desde un mitin en Lugo cuestionando si, efectivamente, Galicia contará o no con conexiones ferroviarias de alta velocidad a finales de este año –«¿qué llegará antes a Galicia, el escurridizo mítin de Pedro Sánchez en Lugo o los trenes Avril?», llegó a preguntarse el mandatario– han sido defendidas este miércoles por la titular de Infraestruturas de la Xunta, Ethel Vázquez. La conselleira ha confirmado las dudas que dio a conocer Rueda sobre la última hoja de ruta del Ejecutivo central por parte del ente autonómico.

Según ha señalado la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en noviembre entrarán en funcionamiento; pero, más que convencer a Vázquez, le ha servido para señalar hacia el sumatorio de retrasos que ya ha tenido la llegada de estos trenes a la Comunidad a pesar de existir previsiones. «Es una ministra que nos dio ya múltiples fechas para la llegada de los trenes Avril», ha apostillado la conselleira, antes de recordar que el Ministerio la situaba inicialmente en 2022; después, en la primavera de 2023; y, previo a la última concreción, en el otoño de este año.

A ello se suma, para Vázquez, el «contexto electoral» que precede a este domingo de urnas y en cuyo marco, ha puesto el foco de atención la titular de Mobilidade de la Xunta, se ha dado a conocer el esperanzador pronóstico: «¿Cómo no lo vamos a poner en duda? Estamos hablando de un anuncio que la ministra de transportes hizo en campaña electoral, en un mitin», ha señalado Vázquez como otra razón tras su desconfianza, recordando también «la singularidad» del caso gallego, donde el ancho de vía de su red hace que se necesiten los trenes Avril «para que la alta velocidad pase más allá de Orense, hasta Santiago, La Coruña, Pontevedra o Vigo». «Ahora», finalmente, ha dicho, «en campaña electoral, nos dicen que hay una fecha concreta, en noviembre de 2023»; un aviso trasladado a posteriori de que, «recientemente», Rueda se dirigiese a ella «para solicitar información oficial, certera y concreta sobre esa llegada de los trenes Avril», ha asegurado Vázquez: «Son anuncios que tengo que enmarcar en contexto electoral, de un mitin en elecciones».

La conselleira no ha tenido reparos al hablar de la labor del Ejecutivo central en lo relativo a su ámbito: «Es el Ministerio de Transportes, y la ministra, que repara viaductos y se le caen, que diseña trenes que no entran por los túneles, que niega el pago por uso sabiendo que hay papeles y documentos oficiales –que establecen– que hay que pagar por las autovías en el año 2024. En este contexto, no puedo más que no creer y no dar credibilidad a las afirmaciones de la ministra en un acto electoral«, ha apostillado Vázquez, que también ha expresado su deseo de que »el próximo Gobierno sea transparente y dé información concreta y veraz sobre la llegada de los trenes Avril, que nos importa a toda Galicia«.

«Abrir la competencia»

En un segundo punto en su discurso, la titular de Mobilidade de la Xunta ha asegurado su apuesta por que existan más compañías privadas de tren que operen en Galicia para incrementar la oferta y bajar los precios, como sucede en otras comunidades. «Lo que necesitamos es abrir la competencia de nuevos operadores de 'low cost', cuando llegue será una buena noticia», manifestó, argumentando que «lo interesante es que lleguen muchos operadores privados como en otros territorios y dijo que en Galicia «queremos lo mismo»: además de Avlo, que es de Renfe, «Yrio y Ouigo, que dan diferentes precios más bajos». Así se pronunció un día después de culminar el primer trayecto a Santiago en el marco de las pruebas de los Avlo, del cual celebró el aprovechamiento que cree que se les dará cuando estén disponibles para los usuarios.

Vázquez recordó la «problemática» del ancho de vía, que obliga a tener material rodante específico y esto supone, en la práctica, «un monopolio de Renfe e impide que se oferten aquí« otras posibilidades: »nos gustaría que Adif hiciera un esfuerzo para que vinieran otros operadores privados«, ha resumido. Sobre si estas cuestiones pasan por que Galicia cuente con competencias de cercanías y por impulsar en ella la creación de una red de trenes de este tipo, la conselleira ha sostenido que »toda persona lo que quiere son servicios, que la competencia dependa de una administración u otra no resuelve el problema«.