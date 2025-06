La escritora Llerena Perozo: «Me apetecía mucho lanzar al aire la pregunta de si hay crímenes aceptables»

Una historia pequeña que sirve para contar otras muchas y relatar una crónica del siglo XX que tan lejano nos parece a estas alturas. Es lo que logra Llerena Perozo (Vigo, 1974) en su segunda novela, 'Los años tranquilos' (Roca), un viaje ... por la memoria de una protagonista con mucho que contar y alguna vivencia inconfensable, que añaden el componente de suspense a una novela generosa en detalles.

—El libro nos cuenta la historia de María García. ¿Pero María García es una o son muchas?

—Es una. Es verdad que vive una vida en la que va teniendo una evolución muy potente y vive muchas experiencias, pero es una. De hecho, María García está inspirada en una mujer en concreto, que era mi abuela materna. Yo siempre pensé que la vida de mi abuela era increíble que la gente no supiera que alguien podía vivir tantas cosas, tantas vidas. Y ella te decía «yo he vivido muchas vidas, viví esto, viví aquello, y en distintos contextos y con distinta posición social». La de María es más lineal. Empieza muy abajo y va ascendiendo, va colocándose. Pero es una. Hay muchas como ella, pero es una.

—¿Y cuánto hay de Llerena Perozo en María?

—Poco, poco. No me cae muy bien. Tiene momentos que digo «esta señora es una caprichosa, vaya carácter que tiene». Yo creo que si fuera un ser humano, amigas no íbamos a ser. Enemigas tampoco. Pero no me cae especialmente bien. Lo que pasa es que los personajes se conforman a sí mismos. Yo sé cómo hacen, pero tú te los encuentras reaccionando de maneras que no habías pensado que lo iban a hacer. Creas el contexto. El personaje existe porque para mí esta persona existe dentro de mí y reacciona y tú eres testigo, cuentas su reacción.

—Es un libro a favor de muchas cosas y muchas causas, pero sobre todo del poder emancipador de los libros y del conocimiento.

—Yo lo pienso desde el principio como un canto de amor a los libros y a la posibilidad de crecer mediante el conocimiento. Efectivamente, es que lo has descrito fenomenal.

—Y también es un canto a la libertad.

—Claro, y sobre todo a la libertad de pensamiento. A veces puedes encontrarte en situaciones donde no puedes obrar o actuar como desearías, pero en cualquier contexto siempre vas a poder pensar como quieras. Cuando pierdes verdaderamente la libertad es cuando secuestran tu mente, cuando te quitan la posibilidad de pensar por ti misma y eso se consigue también teniendo mucha información y teniendo mucho conocimiento.

—Hay, por supuesto, un marcado componente feminista en María.

—De eso sí tiene de mí, en el sentido que yo no quiero hacer textos moralizantes ni quiero hacer fábulas, ni quiero emitir juicios, pero yo tengo un prisma desde el cual veo la realidad. Soy incapaz de enajenarme de ciertas perspectivas y este es uno que no puedo evitar. Por eso me cuesta tanto dibujar personajes masculinos. Me da muchísimo más trabajo crear a los hombres que a las mujeres porque una siempre escribe desde una misma. Aunque no escribas sobre ti, escribes desde ti y para escribir desde ti hay cosas que son inalienables.

—Una duda tras leer el libro. ¿Hay crímenes aceptables?

—Eso es lo que quiero, que cada quien decida, no lo voy a decir yo. Es decir, ¿por qué cuando esto ocurre y estamos leyendo no nos parece mal? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es nuestro sistema de valores? ¿Dónde se funda nuestra ética y qué haríamos en esa misma situación? ¿Justifica a veces el fin los medios que hay que recorrer? Es difícil, es una decisión muy difícil. Yo no hubiera sido capaz de hacer lo que hace ella, pero cuando lo hace siento alivio. Entonces lo dejo ahí porque yo no tengo la respuesta, pero es una pregunta que me apetecía mucho lanzar al aire.

—La protagonista destila nostalgia por una infancia rural y casi pre-tecnológica. ¿Nos abruman los avances? ¿Va la vida demasiado rápido?

—Sí. Yo hice un frenazo precisamente porque me parecía que la velocidad a la que está viviendo la humanidad occidental ahora mismo es insana para la propia humanidad, ya no para el planeta. Esta pandemia de falta de salud mental que estamos sufriendo tiene mucho que ver con eso. El volumen de sobreinformación y de sobrereacción ante todo y en todo momento de hiperconexión no está sentando bien, sobre todo a los más pequeños. Están acostumbrados a una velocidad y a un nivel de estimulación que puede ser un poco el epítome de cómo funciona esta sociedad. Y esa nostalgia existe. Esas ganas de que el tiempo corra, de que nada sea tan urgente ni nada sea para ahora, las tiene todo el mundo.

—En el libro hay otras muchas pequeñas historias alrededor de la principal, como la de los emigrantes gallegos en Argentina, el mayo del 68 en París o la propia transición española. ¿Cómo construyó ese microcosmos de historias?

—Hay algunas que eran importantes en mi historia familiar y que las conocía bien, como la Revolución Cubana. Yo procedo de emigrantes. Mi parte materna emigró a América y mi parte paterna emigró interiormente de Extremadura a Galicia. Pero luego hay otros contextos que simplemente me los dio la propia historia de María. Es decir, si tú tienes que volver a Europa con posibilidades en el año 50, no vas a volver a España, ¿no? Y lo que había era París.

—El original del libro era en gallego, ahora se edita en castellano. Aunque suena a pregunta absurda, ¿es el mismo libro?

—No, no es el mismo libro. No es el mismo libro por dos razones. Porque yo escribo en gallego siempre. No sé escribir de primeras en castellano. Entonces, autotraducirse es muy difícil, porque tú tienes una voz. Y conseguir esa voz tuya en otro idioma es un reto. Y tampoco es el mismo libro, porque tuve la oportunidad de que algunas cosas que me había quedado con ganas de incluir en la edición gallego las pude colocar aquí en la edición de castellano. No son sustanciales, pero sí que aportan bastante a la trama.