Encendido luces de Navidad en Vigo 2025: horarios, calles iluminadas y dónde está el árbol

Vigo brillará esta Navidad más que cualquiera de las anteriores gracias a sus 12 millones de luces led y 460 calles iluminadas, datos que aportaba el alcalde vigués, Abel Caballero, cuando la ciudad comenzaba a montar el alumbrado navideño en pleno mes de julio.

El ahínco del regidor vigués hace que, un año más, las luces de Navidad de Vigo sean toda una atracción para visitantes, turistas y parte de sus ciudadanos.

Como adelantábamos, este 2025 la Navidad en Vigo llega con un despliegue aún mayor que en años pasado, aumentando en 40 las calles en las que hay presente iluminación navideña esta vez. Así, el encendido de las luces de la ciudad de Vigo tiene lugar este 15 de noviembre, viernes, adelantándose al de otras ciudades como Madrid.

Para que no te pierdas nada, te contamos todos los detalles sobre el encendido de las luces de Navidad de Vigo este 2025, como los horarios de iluminación, ubicaciones clave, dónde está el gran árbol de leds o hasta que día se podrán ver las luces en la ciudad olívica.

Horario de las luces de Navidad en Vigo 2025

El 15 de noviembre a las 20.00 h. ha sido el momento elegido para el encendido de las luces de Navidad viguesas. Como cada año, Abel Caballero pone fin a la cuenta atrás en el escenario de Porta del Sol, pulsando el botón rojo que activa el encendido de todas las luces de la ciudad.

A partir de este fin de semana, las luces se encenderán cada día a las 18.00 h., siendo la hora de apagado diferente según el día:

Horario de apagado de las luces de Navidad de Vigo De domingos a miércoles: 01.00 horas

Jueves, viernes, sábados, festivos y vísperas: 04.00 horas

23, 24, 25, 30, 21 de diciembre y 1,5 y 6 de enero: hasta el amanecer.

Repitiendo patrones de años anteriores, las luces de Navidad permanecerán encendidas en Vigo casi dos meses. En concreto, se apagarán el día 11 de enero de 2026, domingo, según afirma 'Faro de Vigo' que tiene fijado el Concello.

Calles iluminadas esta Navidad 2025 en Vigo

Con 460 calles iluminadas, casi cualquier parte de Vigo a la que vayas tendrá luces de Navidad. Sin embargo, algunas de las principales vías son las que reúnen los elementos más esperados, como el árbol, el bosque de la Navidad, la bola y el regalo gigantes o la estrella navideña.

Así, estas son algunas de las calles y ubicaciones más destacadas para ver las luces de Navidad de Vigo este 2025: Porta del Sol, la calle Urzáiz, calle Príncipe, Gran Vía, calle Alfonso XII, García Barbón, Policarpo Sanz y la Alameda.

¿Dónde está el árbol de Navidad principal en Vigo?

El árbol de Navidad de Vigo es una de las mayores atracciones del iluminado. Cada año, Abel Caballero se propone que el de su ciudad sea el más alto. Así, este 2025, la estructura de tendrá 45 metros de altura al sumar su gran estrella, su cono y su base, alcanzando un peso de 20 toneladas y contando con 100.000 luces led, reproduciendo diferentes colores, formas, adornos y siluetas.

Como en años anteriores, el lugar en el que se encuentra el árbol de Navidad de Vigo es en la Puerta del Sol, epicentro del alumbrado y lugar desde el que se dará el pistoletazo de salida a la Navidad viguesa.

🎄 A árbore de Nadal xa ten a estrela xigante 🌟 pic.twitter.com/9vQpGahaHJ — Abel Caballero (@abelcaballero) October 28, 2025

Este gran elemento se une a lo que van más allá del iluminado, como la noria gigante, el mercadillo navideño lleno de puestos de alimentación, la pista de patinaje sobre hielo o el circo de Navidad, entre otros.