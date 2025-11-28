Encendido luces de Navidad Santiago de Compostela hoy: horario, calles iluminadas, dónde están el árbol y los belenes

El menú navideño de la capital gallega está servido. El encendido de luces de este viernes por todo Santiago de Compostela anticipa un programa que promete el disfrute de grandes y pequeños a base de mercados, belenes, música, juegos y actividades. Como es tradición, un ... gran árbol iluminado de 20 metros presidirá desde el corazón de las celebraciones, el Jardín de las Ocho Puntas de la Plaza do Obradoiro, frente a la Catedral, una agenda festiva que se extenderá por los barrios compostelanos.

La Alameda será una suerte de punto central para las distintas atracciones. Como en años anteriores, el propio parque acogerá desde este viernes y hasta el 6 de enero un itinerario de iluminación artística -'Compostela das estrelas'- que, esta vez, se erige como «una experiencia inmersiva que invita a pasear» por un recorrido «de fantasía» en el que los más pequeños «pueden correr, bailar y hacerse fotos o vídeos». A mayores, la Plaza da Quintana también lucirá una iluminación artística especial a base de estrellas, el símbolo de la ciudad.

Muy próximo a la Alameda, en Carreira do Conde, se asentarán los 70 puestos del habitual mercado navideño, que contará también con un espacio infantil en el que se desarrollarán distintos talleres. La instalación será visitable desde este viernes y hasta el 5 de enero; y, desde el 22 de diciembre, también se asentará en el centro comercial Área Central. Unas semanas más tarde, entre el 19 y el 21 de diciembre, también se celebrará la 14ª edición del Mercado da Estrela.

Cuándo se encienden las luces de Navidad en Santiago hoy

El encendido de las luces de Navidad de Santiago de Compostela dará lugar a las 19:00 horas del 28 de noviembre. La cita es en la Praza del Obradoiro, donde habrá un espectáculo de malabares y otro de sorpresa. Además, se abrirán los juegos de la plaza.

La ruta de los belenes

Desde este viernes también podrá visitarse el primero de los belenes que se instalarán a lo largo y ancho de la ciudad: será el de la Iglesia de San Fiz de Solovio, cedido y montado por el belenista José Uzal, que contará con más de 500 figuras representando diferentes escenas, además de piezas en movimiento y efectos especiales de iluminación y sonido.

Lo seguirán, por orden, el de Mallou (30 de noviembre), el familiar de Obradoiro (1 de diciembre), el napolitano y el popular de la Catedral (ambos desde el 3 de diciembre), el del Café Casino (4 de diciembre), el de la Hospedería de San Martín Pinario (5 de diciembre), el familiar de Conxo (6 de diciembre), el del Pazo de Raxoi (9 de diciembre), el surrealista de la Fundación Eugenio Granell (11 de diciembre), el artesanal de la Cofradía de la Humildad (14 de diciembre) y los de la Colegiata de Sar y San Caetano (ambos desde el 15 de diciembre).

Ocio en diciembre

A partir de diciembre, la urbe acogerá una remesa de actividades y propuestas que completarán el programa navideño. Por un lado, el espectáculo luminoso que se proyectará en la fachada del Concello será el telón de fondo de varias atracciones en el Obradoiro: una noria, una barca y un carrusel de madera, gratuitos hasta completar aforo y visitables en diferentes horarios.

La Plaza Roja también acogerá conciertos, juegos, talleres, cuentacuentos y actuaciones en una carpa que se instalará el 5 de diciembre. Además, partir del día 19 se pondrá en funcionamiento el tren de Navidad en distintos horarios. También desde el 19, pero en la Alameda, se abrirá una agenda lúdica para todos los públicos que incluirá una pista de hielo ecológica y diferentes juegos; todo ello gratuito hasta completar capacidad. Y, el 21, la Banda Municipal de Santiago, junto al Ballet de Galicia, interpretará en concierto 'El Cascanueces' en el Auditorio de Galicia.

Ya al filo del nuevo año, completan la agenda de eventos la Carrera de San Silvestre y la actuación musical en directo de la Real Filharmonía -también en el Auditorio- 'Concierto de Reyes: La Cenicienta'; ambas el 31 de diciembre. La temporada navideña quedará cerrada el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes.