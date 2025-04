Encapuchados pro-Palestina toman la universidad de Santiago y amenazan con «secuestrar» a una empleada

El desalojo por la fuerza empieza a verse como una alternativa en el encierro en el rectorado de la Universidad de Santiago (USC) que protagonizan una veintena de jóvenes encapuchados. Bajo el argumento de una acampada pro-Palestina, los asaltantes suman ya su segunda noche en unas instalaciones a las que ayer no permitieron acceder a sus empleados. Incluso amenazaron con «secuestrar» a una de las trabajadoras que, como el resto de sus compañeros, tuvieron que regresar a sus casas ante la imposibilidad de entrar en sus oficinas. La situación propició que el rector, Antonio López, intentase una comunicación con los manifestantes, que se cierran a cualquier tipo de acuerdo. Fuentes de la institución trasladaron que la universidad «está parada» porque no hay acceso a los servicios de gestión de la misma. Los atrincherados, por su parte, mantienen que no existe «una voluntad de diálogo real» y llegaron a denunciar «actitudes hostiles».

MÁS INFORMACIÓN El encierro en la USC se perpetúa pese a reunirse el rector con los okupas propalestinos

En una improvisada rueda de prensa ofrecida ayer, dos de las vocales del grupo advirtieron de que, si no se aceptan sus reivindicaciones -que la USC rompa con cualquier empresa, institución y universidad con vínculos con Israel- están dispuestos a que el encierro siga de forma indefinida. Sobre cómo se están organizando, se niegan a concretar su número exacto y argumentan que «podría llegar a oídos de la Policía». «Pero somos suficientes», amenazan. Este encierro se suma a la acampada que hace un mes se inició en la facultad de Historia, obligando a desplazar a cientos de estudiantes.

Piden comida «vegana» y pan sin gluten

Además de hacerse fuertes en el interior del rectorado ante la incrédula mirada de los turistas que empiezan a llenar la emblemática Plaza del Obradoiro en la que tiene sede la universidad, los atrincherados pidieron ayer ayuda a través de las redes sociales. En concreto, aprovecharon para trasladar a quienes les quieran dar apoyo logístico que, si desean «donarles o prestar cualquier cosa» pueden acercarse «en cualquier momento» a la puerta de San Xerome que da al Obradoiro. Entre las cosas que necesitan, incluyen mantas, sacos, pan, pan sin gluten, cepillos de dientes, celo y comida. Sobre su particular avituallamiento, no dudaron en aclarar que los platos han de ser de «comida vegana o vegetariana».