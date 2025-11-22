Las empresas gallegas se posicionan para garantizar la soberanía europea en Defensa

A escasos 10 kilómetros de la ciudad de Lugo, se encuentra el Aeródromo de Rozas (municipio de Castro de Rei). Un lugar de destacado valor estratégico que tuvo numerosos usos a lo largo de sus 80 años de historia. Desde sus principios en la II ... Guerra Mundial para la instalación de estaciones de radio alemanas, a su posterior función como aeropuerto civil y militar para el Ejército, este enclave funciona desde hace una década como lugar de pruebas para el desarrollo de sistemas no tripulados o proyectos aeronáuticos. Un ejemplo de la transformación de Galicia y del nuevo papel que juega la Comunidad en el ámbito de la defensa y la seguridad, con el desarrollo de tecnologías que permitan a la Unión Europea avanzar en su objetivo de reducir su dependencia del exterior.

Y es, precisamente, gracias al trabajo previo de investigación e innovación en ámbitos como la aeronáutica o los sistemas no tripulados (entre ellos los drones) que Galicia cuenta con una ventaja de partida, al poder emplear técnicas desarrolladas para su uso civil en aplicaciones militares que ahora demanda Europa, lo que se conoce como tecnologías duales.

Un impulso que va de la mano de la Estrategia en Seguridad, Defensa y Aeroespacio 2025-2030 elaborada por la Xunta, destinada a acompañar al sector en este contexto de significativo aumento del gasto público planificado por Bruselas, tanto para atraer inversiones y empresas tractoras -que generen un ecosistema de más empresas a su alrededor- como para facilitar la reconversión a este sector estratégico de compañías que quieran sumarse a la iniciativa europea.

Punto de partida

Antes de la aprobación de la estrategia gallega, dividida en tres programas con un presupuesto total de 184 millones de euros, la Comunidad ya contaba con una base sobre la que desarrollar el sector de la defensa, la seguridad y el aeroespacio.

Desde 2015, Galicia ya disponía de 115 centros de trabajo especializados en sistemas y grandes empresas consolidadas en la región, como el caso de Navantia -referente por su capacidad tecnológica y desarrollo de fragatas y buques- y Urovesa -especializada en la construcción de vehículos especiales para usos de seguridad y defensa-.

Pero, además de estas empresas tractoras, son múltiples las compañías que también han encontrado un nicho en estos mercados. Prueba de ello fue la reciente reunión entre empresarios españoles y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para abordar posibles cooperaciones entre ambos países. De las 13 participantes, tres de ellas están afincadas en Galicia: Urovesa, Marine Instruments -desarrollo de tecnología marina avanzada- y Centum -centrada en sistemas aeronáuticos par seguridad y defensa-.

Pero no son casos aislados, ya que existen ejemplos como los astilleros Rodman en Vigo, que además de ofrecer embarcaciones de recreo y pesca se ha abierto al mercado de la seguridad fabricando patrulleras para el Servicio de Vigilancia Aduanera. También es el caso de la empresa orensana de transporte Rodríguez López, que además de producir ambulancias para uso civil cuenta con modelos 4x4 adaptados a tareas como rescate o asistencia sanitaria en zonas de conflicto.

Todo ello sin contar a las startups gallegas que también se han hecho un hueco en el mercado de la seguridad, la defensa y el aeroespacio, como Alén Space, que produce satélites para la Agencia Espacial Europea o Uarx Space, también especializada en la fabricación de satélites, entre otros ejemplos.

Interés empresarial

Tal y como señalan desde el Ejecutivo autonómico, las primeras convocatorias de ayudas del plan serán publicadas a principios de 2026, destinadas a facilitar la certificación de empresas para reorientar su actividad al sector del espacio y la defensa, aunque la Xunta lleva meses reuniéndose con actores del ámbito para definir los instrumentos que realmente son demandados y articularán la estrategia gallega en su conjunto, un primer paso del que el Gobierno autonómico subraya el alto grado de interés manifestado.

Concretamente, el diálogo iniciado a finales de julio cuenta con 78 empresas interesadas en participar. Un proceso dividido en tres fases , con una primera basada en cuestionarios sobre los proyectos y una segunda de reuniones en las que la Xunta avanza en algunas de estas iniciativas reuniéndose con 47 empresas de forma individual.

El siguiente paso será definir estas herramientas, con las que la Xunta espera sentar las bases para que el sector privado invierta aproximadamente 900 millones de euros en los próximos años y se creen 100 empresas más, a lo que se podría sumar un nuevo laboratorio para tecnologías aeroespaciales de prosperar la candidatura gallega para atraer una incubadora para proyectos de la Agencia Espacial Europea.