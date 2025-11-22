Suscribete a
Las empresas gallegas se posicionan para garantizar la soberanía europea en Defensa

El desarrollo de tecnologías de uso civil en los últimos años germina en aplicaciones de interés militar en un contexto de apuesta por parte de Bruselas de aumentar las capacidades militares

El aeródromo de Rozas en Castro de Rei (Lugo) en una imagen de archivo ABC
Luis García López

Santiago

A escasos 10 kilómetros de la ciudad de Lugo, se encuentra el Aeródromo de Rozas (municipio de Castro de Rei). Un lugar de destacado valor estratégico que tuvo numerosos usos a lo largo de sus 80 años de historia. Desde sus principios en la II ... Guerra Mundial para la instalación de estaciones de radio alemanas, a su posterior función como aeropuerto civil y militar para el Ejército, este enclave funciona desde hace una década como lugar de pruebas para el desarrollo de sistemas no tripulados o proyectos aeronáuticos. Un ejemplo de la transformación de Galicia y del nuevo papel que juega la Comunidad en el ámbito de la defensa y la seguridad, con el desarrollo de tecnologías que permitan a la Unión Europea avanzar en su objetivo de reducir su dependencia del exterior.

