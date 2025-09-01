Los dueños del Pitanxo cobrarán 5,1 millones de las aseguradoras pese a estar investigados por el naufragio

El naufragio del Villa de Pitanxo, que en febrero de 2022 se cobró la vida de 21 de sus 24 tripulantes, se produjo, presuntamente, por negligencia de su patrón. La Audiencia Nacional, que tres años y medio después de la tragedia en aguas cercanas a Canadá aún mantiene abierta la investigación, señala también a la armadora del barco, Pesquería Nores. Pese a ello, las aseguradoras deberán indemnizar igualmente a la armadora. Un juzgado mercantil ha condenado a tres aseguradores a indemnizar a Pesquerías Nores con un total de 5,1 millones de euros.

«Al asegurado le basta con demostrar que el daño –la pérdida total del buque por naufragio– se ha producido con ocasión de la navegación marítima, sin tener que demostrar la causa exacta», argumenta la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, que ha estimado la demanda de la armadora.

Concretamente, impone a Mapfre el pago de 3,1 millones de euros y a la Sociedad Seguros Mutuos Marítimos de Vigo y a la Mutua de Seguros de armadores de Buques de Pesca en España, algo más de un millón de euros cada una. En total, más de 5,1 millones de euros.

La magistrada argumenta que la vigencia y los términos de las pólizas no se han discutido durante el pleito, y que «los términos contractuales pactados son totalmente claros en cuanto a incluir dentro de la cobertura de riesgos la pérdida total del buque por naufragio». Las aseguradoras, dice, no aportaron «elementos de prueba que permitan identificar una causa excluyente de cobertura».

«Si la afectación al ángulo de inundación por la tolva de desperdicios del villa de Pitanxo resultó causa o no del naufragio, u cualquier otra diferente apuntada en el juicio, es cuestión que resulta ajena a esta controversia civil», insiste la magistrada. La resolución puede ser recurrida ante la Audiencia de Pontevedra.