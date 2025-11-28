Suscribete a
ABC Premium
Elecciones Extremadura
El CIS da la victoria a Guardiola, pero seguiría dependiendo de Vox
Última hora
Absuelto el acusado de asesinar al sacristán en Algeciras en 2023

El dueño de Sargadelos impone un ERTE de 15 días a 86 empleados y dimite de sus «funciones ejecutivas»

Desconcierto y malestar entre la plantilla, que un día más permanece a las puertas de la fábrica de Cervo (Lugo)

La fábrica vuelve a parar la producción tras una inspección de Trabajo

El dueño de Sargadelos, Segismundo García, a su llegada a la fábrica, a 28 de noviembre de 2025
El dueño de Sargadelos, Segismundo García, a su llegada a la fábrica, a 28 de noviembre de 2025 Carlos Castro (EP)

EP

El dueño y administrador único de Sargadelos, Segismundo García, ha notificado el inicio de un procedimiento de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor con efectos desde el 27 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, para un total de 86 trabajadores de ... la fábrica de Cervo (Lugo).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app