Dos detenidos por originar un incendio en un edificio de La Coruña en el que murió un hombre

La Policía les señala por homicidio imprudente: el fuego lo provocó la manipulación de un cuadro eléctrico

Los bomberos trabajando en el edificio donde se este jueves se registró el incendio EP

ABC

Santiago

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su supuesta relación en un incendio registrado en la tarde del jueves en un edificio de La Coruña, en la calle San Isidro, en el que falleció un hombre y otro se encuentra en estado ... crítico a causa de la inhalación de humo.

