Cuánto dinero gana un camarero en Galicia en 2025: sueldo base y complementos

España es uno de los países donde más bares por habitante se pueden encontrar. En la cultura popular española estos establecimientos son puntos importantes de sociabilización y encuentro y es habitual que en verano la afluencia de público sea mayor.

El buen tiempo y las vacaciones hacen el caldo de cultivo perfecto para llenar los bares con seres queridos. Ello implica también más trabajo y actividad por parte de estos negocios lo que implica, además, contratar personal de refuerzo.

Lo que cobra un camarero en España

Una de las grandes polémicas alrededor de las condiciones laborales de los camareros es que no siempre se cumplen. Sin embargo, en el BOE se establecen las condiciones de remuneración mínimas que deben percibir.

En España no hay un único convenio que regule la hostelería a nivel de España sino que hay que acudir al boletín oficial de las comunidades autónomas para conocer los datos. En el caso de Galicia, hay que consultarlos en el boletín oficial de cada provincia.

El sueldo de un camarero en Lugo

En Lugo, los bares y cafeterías se enmarcan en la sección cuarta del convenio de la hostelería. Un camarero tiene un salario base de 1.194,10 euros al mes (bruto) con un plus de 32,40 euros.

Las horas nocturnas trabajadas entre las 00:00 y las 06:00 horas se retribuyen con un incremento del 25%. Además, si el local sirve comidas, la manutención corre a cargo de la empresa.

El sueldo de un camarero en La Coruña

En La Coruña el convenio es más actual data de 2024 y está prorrogado durante este 2025 hasta alcanzar un acuerdo. Según los datos, un camarero en esta provincia de Galicia cobra un sueldo bruto mensual de 1.225,27 euros, a lo que hay que sumarle un plus mensual de 62,92 euros. Asimismo, estos profesionales tienen unos pluses por nocturnidad (por horas trabajadas entre el 22:00 a 00:00 horas) del 1% y entre las 00:00 y las 06:00 horas del 21%.

El sueldo de un camarero en Orense

En Orense, según el convenio 2022-2025, se sitúa sobre los 1.1168 euros brutos mensuales para los camareros de cuarta categoría, es decir, para camareros y cocineros. Los pluses pueden variar en función de la situación de ese camarero.

Por ejemplo, si no hace uso de la manutención la empresa debe pagar 32 euros por comida y 12 por cena en cada una de las mensualidades, para el plus de nocturnidad por trabajar entre las 00:00 y las 06:00 horas existe un incremento de al menos el 25%. Las horas extraordinarias se deben retribuir con el 100% sobre el salario por hora e incluso en algunos casos es posible cobrar un plus de 25 euros por formación.

El sueldo de un camarero en Pontevedra

En el caso de la Pontevedra, el convenio más reciente de hostelería establece que el sueldo mensual bruto debe ser de 1.254,77 euros mensuales. Además hay una serie de pluses. Las horas trabajadas entre las 00:00 y las 08:00 horas se retribuyen con un 25% sobre el salario base por hora.

Estas cuantías definidas para 2025 se trata de sueldos base brutos para los camareros de esta zona de España en función de los convenios de la hostelería definidos por cada una de las asociaciones empresariales y sindicatos de las provincias que conforman la comunidad.