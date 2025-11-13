Suscribete a
Detienen en Portugal a un gallego que se fugó después de dejar embarazada a su sobrina de 11 años

El hombre huyó a Portugal al saber que había sido denunciado. Fue interceptado el pasado 6 de noviembre

Control fronterizo entre Galicia y Portugal
Patricia Abet

Patricia Abet

Galicia

La Policía Judiciaria de Portugal detuvo hace unos días a un vecino de la localidad orensana de Verín sobre el que pesaba una denuncia por una supuesta agresión sexual a su sobrina, de solo 11 años, a la que dejó embarazada. El hombre habría ... huido al país vecino al saber que se interpuso denuncia contra él. Según han informado fuentes policiales portuguesas, la detención se produjo en la localidad fronteriza de Chaves el pasado 6 de noviembre, en cumplimiento de una orden europea de detención emitida por las autoridades españolas.

