Detienen en Portugal a un gallego que se fugó después de dejar embarazada a su sobrina de 11 años

La Policía Judiciaria de Portugal detuvo hace unos días a un vecino de la localidad orensana de Verín sobre el que pesaba una denuncia por una supuesta agresión sexual a su sobrina, de solo 11 años, a la que dejó embarazada. El hombre habría ... huido al país vecino al saber que se interpuso denuncia contra él. Según han informado fuentes policiales portuguesas, la detención se produjo en la localidad fronteriza de Chaves el pasado 6 de noviembre, en cumplimiento de una orden europea de detención emitida por las autoridades españolas.

MÁS INFORMACIÓN La víctima del pederasta fugado en Orense: «Una profesora me dijo que eran imaginaciones mías» El hombre, de 56 años de edad, está investigado por agredir sexualmente a su sobrina de 11 años, en un momento en el que ambos se encontraban a solas. Tras su arresto, fue presentado ante las autoridades judiciales lusas, que ordenaron su ingreso en prisión provisional. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han explicado que el paso a disposición de la justicia española todavía no se ha producido, y han matizado que, aunque el juzgado encargado de investigar los hechos es el de Verín, todavía no hay información sobre el órgano judicial al que será trasladado.

