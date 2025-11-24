Suscribete a
El Gobierno ofrece a los funcionarios un alza salarial del 2,5% en diciembre

Detienen en La Habana a Martiño, el profesor gallego condenado por violar a una menor

El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión

Localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego que violaba y pegaba «con sadismo» a una menor

El profesor gallego Martiño Ramos Soto ha sido detenido este lunes en Cuba, después de que la Policía Nacional lo incluyera en la lista de los diez fugitivos más buscados por las autoridades españolas por abusar sexualmente de una alumna menor de edad recurriendo a ... prácticas sádicas.

