Detienen en Cambados a un narco 'mayorista' que vendía a otros traficantes

La lucha contra el tráfico de drogas pasa por la desarticulación de las grandes organizaciones criminales y por la detención de los llamados camellos, los que se dedican al menudeo y venden las dosis directamente a los consumidores. Pero también implica frenar la ... actividad de los intermediarios, aquellos que operan como mayoristas entre unos y otros. Y eso es precisamente lo que ha hecho la Policía en su último golpe al narcotráfico en la comarca pontevedresa de O Salnés: la detención de un traficante que, desde Cambados, distribuía importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana.

La operación, bautizada como ‘Logan’, ha sido desarrollada por el Grupo II de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. Desde hacía un tiempo, los investigadores seguían la pista de este vecino de Cambados, del que sospechaban que revendía la droga a otros traficantes, aunque también reservaba una parte para la venta al por menor a los consumidores. Ese trasiego, según informó la Policía Nacional en un comunicado, generaba continuas molestias a los vecinos de la zona.

Tras un periodo de seguimientos y vigilancias, los agentes culminaron la investigación el pasado 7 de noviembre con la detención del presunto narcotraficante. Ese mismo día registraron su domicilio, donde intervinieron seis kilos de cocaína, 17 de hachís y ocho de marihuana. También encontraron una báscula de precisión, una máquina de envasado al vacío y diversa documentación de interés para la investigación. Y un hallazgo más que evidencia el creciente nivel de violencia en este tipo de delitos: una pistola cargada y lista para disparar.