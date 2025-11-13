Suscribete a
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Detienen en Cambados a un narco 'mayorista' que vendía a otros traficantes

La Policía Nacional le incauta seis kilos de cocaína, 27 de hachís y ocho de marihuana

Los grandes narcos no escarmientan entre rejas: casi la mitad vuelven a la cárcel por el mismo delito

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

La droga intervenida en la operación al narcotraficante de Cambados
Jesús Hierro

Jesús Hierro

Santiago

La lucha contra el tráfico de drogas pasa por la desarticulación de las grandes organizaciones criminales y por la detención de los llamados camellos, los que se dedican al menudeo y venden las dosis directamente a los consumidores. Pero también implica frenar la ... actividad de los intermediarios, aquellos que operan como mayoristas entre unos y otros. Y eso es precisamente lo que ha hecho la Policía en su último golpe al narcotráfico en la comarca pontevedresa de O Salnés: la detención de un traficante que, desde Cambados, distribuía importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana.

