Detenido un profesor de Lugo acusado de abusar de un grupo de niñas de 9 años

Un grupo de alumnas del colegio Albeiros de la capital lucense, de en torno a los 9 años, dieron la voz de alarma la pasada semana. En el buzón de sugerencias del centro apareció una nota manuscrita en la que relataban los presuntos abusos a los que un profesor del centro, encargado de la asignatura de Música, las sometía. Según el relato de las menores, el hombre aprovechaba determinadas sesiones para sentar a las niñas en su regazo y realizarles tocamientos en distintas partes del cuerpo. Una situación que, denunciaron en la nota, se estaría repitiendo desde hace meses durante el horario lectivo.

La versión de las supuestas víctimas, que coincidieron al narrar cómo se producían estas escenas, anota que los abusos tenían lugar delante de todo el grupo, aprovechando las clases de la asignatura. Su testimonio, relataron fuentes próximas, parece homogéneo y veraz. Ante la gravedad de la denuncia, el profesor señalado fue apartado del colegio a principios de esta semana, y, finalmente, detenido este miércoles por la tarde por la Policía.

Con las cautelas a las que obliga una situación de presunto abuso sexual continuado, en la que además hay menores implicados, los agentes se centran ahora en indagar en el relato de las cinco menores tras la denuncia interpuesta por sus padres. La Consellería de Educación, por su parte, también ha abierto un expediente para aclarar lo sucedido al tiempo que las pesquisas policiales avanzan. Uno de los primeros pasos será determinar si pudo haber más niñas en la misma situación que las denunciantes, o si hay compañeros que puedan apuntalar lo descrito en la nota, lo que daría mayor empaque al caso, que mantiene en vilo a toda la comunidad educativa.

MÁS INFORMACIÓN La Policía investiga a un profesor de un colegio de Lugo por abusar presuntamente de un grupo de alumnas

Desde el departamento de Educación, liderado por Román Rodríguez, afirman encontrarse al tanto de la situación, «tener constancia de los hechos denunciados» y haber iniciado diligencias informativas para esclarecer lo sucedido y poder adoptar las medidas oportunas. Al tratarse de un tema especialmente sensible, que involucra a menores de edad, la consellería no ofreció más detalles al respecto pero, informó Ep, trasladó su firme compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que ofreció su estrecha colaboración. «De confirmarse estas denuncias, esperamos que la persona que hizo esto no salga impune. Y, de no ser cierto, evidentemente también que su honor sea recuperado. Por eso es muy importante que se investigue y se llegue al fondo de este asunto», manifestó el conselleiro.

Rodríguez, que no puso paños calientes y calificó los hechos investigados como «completamente anómalos y reprochables», en el caso de confirmarse, hizo un llamamiento a todos los posibles implicados a seguir colaborando con las autoridades para arrojar luz sobre lo sucedido: «Una vez que se conoce y está ya en el ámbito judicial, fuera del ámbito educativo, hay que tomar las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir», agregó. Consultado por los medios sobre el tiempo transcurrido desde que las menores denunciaron presuntamente los abusos sufridos por parte del docente -la pasada semana- hasta que la administración autonómica fue notificada, el titular de Educación aseguró que la actuación de los responsables del centro educativo fue llevada a cabo con arreglo a sus «protocolos internos».

«Supongo que se verían desbordados en su momento y estarían también viendo si era o no era punible lo que se estaba comentando», reflexionó al respecto el conselleiro. Sus palabras conectan con las críticas de algunos de los padres afectados, que mostraron su malestar en medios locales por la gestión que el colegio hizo de la denuncia. En concreto, se quejan de que, conociendo los presuntos actos desde el día 23, el docente siguió en su puesto dos días más hasta que lo dieron de baja para que los agentes investigasen el caso. También reprochan a la dirección que no hubiese informado a las familias ni se hubiese reunido con ellas para abordar el tema.

Sobre la situación de las menores que redactaron la denuncia, descubierta al poco tiempo en el buzón por una de las profesoras del centro, las familias afectadas manifestaron que, al ser preguntadas por lo sucedido, revelaron detalles que no son propios de la inventiva de niñas de esa edad. Algunas de ellas, incluso, han sido puestas en manos de especialistas para ayudarlas a gestionar la presunta situación vivida. Se espera que el detenido pase a disposición judicial este jueves.