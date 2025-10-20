Suscribete a
Detenido el presunto responsable de un incendio que arrasó 3.200 hectáreas en Orense este verano

El hombre, de 33 años y vecino de Carballeda de Avia, habría provocado el fuego que comenzó el día 15 de agosto en la parroquia de Vilar de Condes

Incendio forestal en Carballeda de Avia (Orense)
Incendio forestal en Carballeda de Avia (Orense) efe

La Guardia Civil de Orense ha detenido a un hombre de 33 años, vecino de Carballeda de Avia, como presunto autor de un incendio forestal que arrasó 3.200 hectáreas este verano.

Según ha informado el Instituto Armado, el fuego comenzó a las 16. ... 28 horas del día 15 de agosto en la parroquia de Vilar de Condes y afectó a los términos municipales de Carballeda de Avia, Ribadavia, Melón y Orense, con un perímetro superior a los 43 kilómetros cuadrados.

