Detenido el presunto responsable de un incendio que arrasó 3.200 hectáreas en Orense este verano

La Guardia Civil de Orense ha detenido a un hombre de 33 años, vecino de Carballeda de Avia, como presunto autor de un incendio forestal que arrasó 3.200 hectáreas este verano.

Según ha informado el Instituto Armado, el fuego comenzó a las 16. ... 28 horas del día 15 de agosto en la parroquia de Vilar de Condes y afectó a los términos municipales de Carballeda de Avia, Ribadavia, Melón y Orense, con un perímetro superior a los 43 kilómetros cuadrados.

Así, en el marco de la Operación 'Covelo' desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Orense, los agentes realizaron un informe técnico en el que descartaron que el fuego se había producido por causas naturales, por lo que comenzaron una investigación. Noticia Relacionada El 70% de los incendios del peor agosto de Galicia fueron intencionados Luis García López Aunque fueron menos en cantidad respecto a otros años, ardieron entre 120.000 y 144.000 hectáreas en cuestión de semanas y se produjeron los dos focos más devastadores desde que hay registros Este fuego, ha continuado la Guardia Civil, puso «en grave riesgo» la vida de las personas ya que tuvieron que evacuar y confinar núcleos de población, así como daños en diferentes edificaciones, entre ellos cuatro viviendas. Además, para hacer frente a las llamas fueron necesarios medios humanos, terrestres y aéreos de diferentes comunidades autónomas y estatales. El Instituto Armado, con motivo de la oleada de incendios que arrasó Galicia este verano, especialmente la provincia de Orense, creó un equipo multidisciplinar para realizar las investigaciones necesarias.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión