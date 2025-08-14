Detenido un hombre como presunto responsable del incendio de Oímbra (Orense), que ha dejado tres brigadistas heridos
El varón, de 46 años, realizaba labores de desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio
La Guardia Civil ha detenido a un hombre, vecino de La Gudiña (Orense), como presunto responsable de un incendio forestal en Oímbra que calcina más de 5.000 hectáreas y en el que resultaron heridos tres brigadistas que permanecen ingresados.
Según ha informado el Instituto Armado, el varón, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.
Al hombre se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, ya que tres brigadistas sufrieron quemaduras y permanecen ingresados en el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).
Los tres brigadistas municipales heridos por quemaduras continúan ingresados en la unidad de quemados del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) en estado grave o muy grave. El más joven, de 18 años, tiene quemaduras de tercer grado con afectación en el 40% de su cuerpo. Presenta intoxicación por inhalación de humo y está estable con pronóstico muy grave. Otro joven, el de 23 años, tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. También presenta como los demás intoxicación por inhalación de humo y evoluciona favorablemente con pronóstico grave. En similar situación está el último brigadista, de 25 años. Tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. Está estable con pronóstico grave, ha podido conocer Jesús Hierro.
