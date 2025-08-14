Detenido un hombre como presunto responsable del incendio de Oímbra (Orense), que ha dejado tres brigadistas heridos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, vecino de La Gudiña (Orense), como presunto responsable de un incendio forestal en Oímbra que calcina más de 5.000 hectáreas y en el que resultaron heridos tres brigadistas que permanecen ingresados.

Según ha informado el Instituto Armado, el varón, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.

Al hombre se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, ya que tres brigadistas sufrieron quemaduras y permanecen ingresados en el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

Los tres brigadistas municipales heridos por quemaduras continúan ingresados en la unidad de quemados del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) en estado grave o muy grave. El más joven, de 18 años, tiene quemaduras de tercer grado con afectación en el 40% de su cuerpo. Presenta intoxicación por inhalación de humo y está estable con pronóstico muy grave. Otro joven, el de 23 años, tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. También presenta como los demás intoxicación por inhalación de humo y evoluciona favorablemente con pronóstico grave. En similar situación está el último brigadista, de 25 años. Tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. Está estable con pronóstico grave, ha podido conocer Jesús Hierro.